外送員見他機車拋錨幫推出 竟喜獲「春節大紅包」

有時給予他人適時的幫助，也能獲得他人的驚喜回報。有外送員近期分享，他29日送完外送，準備回家休息時，意外看到路邊有名男子機車拋錨，沿路推著機車，他見狀便順手幫忙男子，將機車推回家，未料卻意外收穫對方的春節大紅包，令他又驚又喜。

劉姓外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，他29日結束外送後，準備回家休息，騎車騎到一半時，看見一位大哥推著機車，便下車詢問對方狀況，才得知是機車電瓶壞掉，而他見狀也順手幫忙大哥，而大哥途中也詢問他「多少錢」，但他也只是向他說明，「人都會遇到困難的時候，我看到都會幫忙」，並花了20分鐘將機車推到對方家。

這時大哥又問劉男「多少錢」，但劉男還是說不用，不過大哥卻堅持說到「不行，你也是在工作」，接著從皮夾抽出錢，放在劉男的機車坐墊，之後直接進家門。劉男看了一下，發現大哥一共塞了800元，令他相當訝異。

劉男的善舉曝光後，不少網友紛紛留言稱，「好心有好報，願好人一生平安」、「雖然社會上冷漠的人還是居多，但好心一定會有好報」、「有時莫名起了一個念想，好事就跟著來了」、「好人運氣總是不會差的」、「我也是雞婆會去問的，也有這樣過，我是拿到500，原本拿兩張硬要給我，我說不然意思意思拿一張就好了」、「我跑foodpanda推車經歷超過10人，最遠的推了7公里(半夜都是換來謝謝」。