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媽媽怨20多歲女兒房垃圾堆滿地 網傻眼：衛生棉隨收扔、桌上長蛆

聯合新聞網 / 綜合報導
吳女抱怨女兒房間垃圾越堆越多，房間內根本無路可走。圖擷自爆怨公社
吳女抱怨女兒房間垃圾越堆越多，房間內根本無路可走。圖擷自爆怨公社

有名吳姓媽媽近期在臉書抱怨指出，20多歲的女兒房間快爆炸，唸了很多年仍不見改善，房間越來越亂，許多網友一看到房間照片直接傻眼，只見房間堆滿許多沒吃完的食物，堆放飲料罐的桌上還長出不少蟲卵，甚至用過的衛生棉也隨意丟在房間四處，整個房間根本無路可走。

吳女在「爆怨公社」貼出數張女兒房間的照片，她表示，女兒這幾年的生活習慣越來越糟，「罵了n年，結果越來越誇張，已經不知道該說什麼了」。只見照片中，房間被堆滿各種雜物，除了有紙箱、衣物外，還有一堆吃剩的泡麵、手搖杯，房間四處都被垃圾袋、垃圾淹沒，早已看不到可以走路的空間。

吳女女兒堆滿各式垃圾、雜物，以及吃剩的泡麵盒和飲料罐。圖擷自爆怨公社
吳女女兒堆滿各式垃圾、雜物，以及吃剩的泡麵盒和飲料罐。圖擷自爆怨公社

吳女表示，女兒房間越來越亂，卻不讓任何人進房間，也不讓人幫她整理，而網友也發現吳女不是第一次在社團發文，她2019年也曾發文抱怨女兒房間，但當時女兒房間僅有一小處有堆垃圾，仍然能看得到房間地板有剩餘空間，只是床頭櫃被堆滿吃剩的食物，而吳女為了改善女兒狀況，甚至禁止她將食物帶去房間吃，未料事發2年後，女兒的堆積問題越來越嚴重，也令吳女相當頭痛。

只見堆滿手搖杯的桌上還長出類似蛆蟲的蟲卵。圖擷自爆怨公社
只見堆滿手搖杯的桌上還長出類似蛆蟲的蟲卵。圖擷自爆怨公社

許多網友見狀，紛紛留言回應，「我比較好奇她睡哪裡」、「真的滿噁心的」、「這是人類住的地方嗎？還以為是垃圾場，這人有病，而且病的不輕」、「這種我會直接趕出門，別在房子長蟲」、「五告胎哥」、「好想知道女兒外出時的模樣」；不少網友也給吳女建議稱，「威脅她發照片給她喜歡的人看」、「這很有可能是儲物症，建議尋求精神醫療協助，認真」、「讓她搬出去吧，不要再無限度沒原則的提供她任何生活上的事物了」。

衛生棉 泡麵 奇聞

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