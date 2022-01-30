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過年哪城市冷清像空城？ 網點名「2城市」：開車不會塞！
過年期間北漂族回鄉團圓，往日熱鬧的城市，可能會變得人煙稀少，一名網友日前好奇「每年過年，哪個城市最沒人？」網友點名2城市會變空城，指出「車子很好開，完全不會塞車」，分別是台北市跟新竹市。
一名網友在PTT發問，農曆新年要到了，「每年過年，哪個城市最沒有人」？對此，網友點名「台北市」、「新竹市」，指出「台北根本是空城，車子超好開，完全不會塞車」、「回台北過年時，覺得很安靜」、「台北市會變空城，外送都沒有訂單了」、「以前是台北變空城，現在是新竹」、「一定是新竹」、「新竹竹北」。
但也有網友不認同，指出「台北市的停車場過年期間塞爆，最好沒有人」、「二十年前的台北真的變空城，近五年車依舊很多」。網友發現「台北會變空城」只有兩天，分別是除夕跟初一，他們指出，以前台北市會變空城，最近幾年人沒有減少很多了，還有人透露「以前人少到可以躺在馬路上」。
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