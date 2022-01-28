公司辦春節抽獎 他見最大獎金額傻了：幹嘛侮辱人

不少公司在尾牙、春節時都會舉辦抽獎活動，祭出獎金獎品來犒賞員工，慰勞一年來的努力，不過有網友在臉書抱怨公司送出的最大獎金竟然只有2000元，甚至還有100元獎項，讓他覺得實在「侮辱人」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出公司舉辦抽獎的獎項照片，只見最大獎是現金2000元，二獎是1800元，第三獎是價值1480元的電烤箱，往下則是1000元、500元、100元不等的現金和賣場、超市禮券，原PO見狀相當傻眼，無奈地說「你沒看錯2000現金就是最大獎了！辦不起不要辦啊，幹嘛這樣侮辱人」。

有人看了覺得金額實在太少，「舉辦了尾牙卻只有2000元，那真的有點讓人失落。與其這樣不如省下來給員工當年終」、「真的很侮辱，連100元都能夠是一個獎項」、「我前東家全勤都比第一大獎多了…這表示公司不賺錢，沒有遠景，對員工福利沒有很看重，若是薪水不高趕緊跳槽，沒有什麼知不知足，出來賣命一年的犒賞就只有如此，只能說老闆太辛苦了，做他的員工會更辛苦」。

但多數人都認為應該要知足，「有就不錯了，疫情這樣，很多都被取消了，真的要知足和惜福」、「我覺得有就很好了，疫情的這2年，很多公司都倒閉了，連工作都沒有，很多苦撐的公司也沒有尾牙，為什麼老闆認真辦活動還要被罵？」、「往好處想，有些公司連尾牙抽獎都沒」、「不錯了，總比沒有好」、「疫情期間公司都很辛苦，覺得污辱你就辭職好了，很多人還沒尾牙」。