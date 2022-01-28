快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

公司辦春節抽獎 他見最大獎金額傻了：幹嘛侮辱人

聯合新聞網 / 綜合報導
歲末年終，不少公司都會舉辦尾牙抽獎，犒賞員工。圖／ingimage
歲末年終，不少公司都會舉辦尾牙抽獎，犒賞員工。圖／ingimage

不少公司在尾牙春節時都會舉辦抽獎活動，祭出獎金獎品來犒賞員工，慰勞一年來的努力，不過有網友在臉書抱怨公司送出的最大獎金竟然只有2000元，甚至還有100元獎項，讓他覺得實在「侮辱人」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出公司舉辦抽獎的獎項照片，只見最大獎是現金2000元，二獎是1800元，第三獎是價值1480元的電烤箱，往下則是1000元、500元、100元不等的現金和賣場、超市禮券，原PO見狀相當傻眼，無奈地說「你沒看錯2000現金就是最大獎了！辦不起不要辦啊，幹嘛這樣侮辱人」。

有人看了覺得金額實在太少，「舉辦了尾牙卻只有2000元，那真的有點讓人失落。與其這樣不如省下來給員工當年終」、「真的很侮辱，連100元都能夠是一個獎項」、「我前東家全勤都比第一大獎多了…這表示公司不賺錢，沒有遠景，對員工福利沒有很看重，若是薪水不高趕緊跳槽，沒有什麼知不知足，出來賣命一年的犒賞就只有如此，只能說老闆太辛苦了，做他的員工會更辛苦」。

但多數人都認為應該要知足，「有就不錯了，疫情這樣，很多都被取消了，真的要知足和惜福」、「我覺得有就很好了，疫情的這2年，很多公司都倒閉了，連工作都沒有，很多苦撐的公司也沒有尾牙，為什麼老闆認真辦活動還要被罵？」、「往好處想，有些公司連尾牙抽獎都沒」、「不錯了，總比沒有好」、「疫情期間公司都很辛苦，覺得污辱你就辭職好了，很多人還沒尾牙」。

一名網友抱怨公司辦的春節抽獎最大獎竟然只有2000元現金，讓他覺得侮辱人。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友抱怨公司辦的春節抽獎最大獎竟然只有2000元現金，讓他覺得侮辱人。 圖／翻攝自「爆廢公社」

尾牙 春節

延伸閱讀

中國最小中風險地區解封 6坪奶茶店春節後營業

影／因應春節返鄉人潮 金門縣府率先機場發送快篩試劑

黃金博物館春節淘金系列活動 「咬錢虎」把金沙帶回家

春節走訪山林避人潮 茂管處推5大打卡景點

相關新聞

公司辦春節抽獎 他見最大獎金額傻了：幹嘛侮辱人

不少公司在尾牙、春節時都會舉辦抽獎活動，祭出獎金獎品來犒賞員工，慰勞一年來的努力，不過有網友在臉書抱怨公司送出的最大獎金竟然只有2000元，甚至還有100元獎項，讓他覺得實在「侮辱人」。

抽中尾牙最大獎「3萬6」 老闆要求重抽他崩潰：我被針對？

不少公司行號趕在農曆春節到來之前，舉辦尾牙犒賞員工，有些單位則擔心疫情爆發，取消尾牙聚餐，改用抽獎形式替代。不過日前有位網友抱怨，公司沒有限定全體員工要到場抽獎，只要活動有得獎都可以拿，但他抽到最大獎「3萬6千元」現金時，老闆卻以得獎者不在現場來要求重抽，因此他崩潰喊「我是不是被針對了？」

好市多人行道塞滿機車「最高罰1200」 網曝1停車點：停這就好啦！

美式賣場好市多常推出各種優惠，總是吸引許多人排隊進入，但連人行道常常也被停放許多機車，導致行人不易通行，近日就有會員發現，內湖好市多的人行道貼出公告「違停將開罰」，違者將會被罰600元以上至1200元以下罰鍰。

中國傳媒大學生冬奧「原創」影片抄襲東奧 網酸：日本人提早一年抄走

冬奧前夕，中國傳媒大學也發表一支「原創」冬奧影片，表演內容跟半年前的東奧開幕式「變變變」超雷同，網友罵翻：「日本人提前一年把咱中傳學子的原創都抄走了」。

全台最團結的地方在這裡！秒懂10大超級中壢人特徵　

如果有人問你來自哪裡，你的直覺反應會是什麼呢？仔細觀察便可以發現，住在中壢的這群人不會稱呼自己是「桃園人」，而是「中壢人」！甚至有網友喊出「中壢桃園一邊一國」的口號。

他秀出鹹酥雞攤「50元炸魷魚」 網友搖頭：在101買的？

台灣人氣小吃鹹酥雞罪惡又好吃，常常有人討論不同地區有不同價格，近日就有一名網友發文分享，他買了一包炸魷魚，份量少得可憐，網友一看也搖頭「在101買的？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。