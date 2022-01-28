抽中尾牙最大獎「3萬6」 老闆要求重抽他崩潰：我被針對？

不少公司行號趕在農曆春節到來之前，舉辦尾牙犒賞員工，有些單位則擔心疫情爆發，取消尾牙聚餐，改用抽獎形式替代。不過日前有位網友抱怨，公司沒有限定全體員工要到場抽獎，只要活動有得獎都可以拿，但他抽到最大獎「3萬6千元」現金時，老闆卻以得獎者不在現場來要求重抽，因此他崩潰喊「我是不是被針對了？」

一名網友在「爆料公社」指出，公司因為疫情取消尾牙，改成中午舉辦抽獎，抽獎單位只有說「請各位同仁踴躍參與」，並沒有說一定要人在現場才可領獎，但原PO抱怨，「很多不在場的人，有抽到獎都可以代領，連抽到iPhone的人都可以找人幫忙領取，只有我抽到最大獎3萬6千元，老闆卻說我不在現場，要求重抽」。對此，原PO崩潰表示，「不知道該如何調整心態！我是不是被針對了？公司加班我都有配合，幾乎每天加。」

貼文曝光後，許多網友安慰他「現金本來就不能代領很正常的」、「一般公司最大獎都不可以代領，其他都可以」、「大獎本來就不能代領了，不然現場的人感受更不佳」，也有人批評老闆「不認帳就雙標啊！」、「公司人數少到老闆認識你」、「慘！你被弄了，可以換工作」。