聽新聞
test
0:00 / 0:00
他秀出鹹酥雞攤「50元炸魷魚」 網友搖頭：在101買的？
台灣人氣小吃鹹酥雞罪惡又好吃，常常有人討論不同地區有不同價格，近日就有一名網友發文分享，他買了一包炸魷魚，份量少得可憐，網友一看也搖頭「在101買的？」
原PO在爆怨2公社發文表示，他花50元買一包炸魷魚、非外送，問這樣多少錢正常，感嘆看起來寥寥數根魷魚，「沒想到物價上漲這麼多」。
網友紛紛留言「我以為吃剩的」、「101有賣鹹酥雞？」、「跨年在陽明山上面買的嗎？」、「其他蒸發了」、「我住鄉下的，我不能相信這50」、「買份甜不辣還可以吃到撐的金額」、「其實最近鹽酥雞感覺又漲價了，有些漲了10元，有些就像你的這樣，沒漲價，少了三分之一，秤重的，還要看粉厚不厚」、「這限制了我的想像，還好我在宜蘭，份量不錯夠吃。」
也有網友認為魷魚價格本來就較高「外面大部份都這個價了，我在台北」、「魷魚腳超貴」、「因為他是海鮮，嗚嗚嗚」、「鹹酥雞，我這邊買80元，只有6塊而已，炸物都很貴，北部很正常啊」、「原物料都上漲，覺得貴就自己買回來炸，或許可以吃到你覺得滿意的價錢」、「魷魚本來就不便宜」、「魷魚是真的漲很多，但是這個價格我也買不下去。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言