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他秀出鹹酥雞攤「50元炸魷魚」 網友搖頭：在101買的？

聯合新聞網 / 綜合報導
鹽酥雞是台灣庶民小吃。報系資料照
鹽酥雞是台灣庶民小吃。報系資料照

台灣人氣小吃鹹酥雞罪惡又好吃，常常有人討論不同地區有不同價格，近日就有一名網友發文分享，他買了一包炸魷魚，份量少得可憐，網友一看也搖頭「在101買的？」

原PO在爆怨2公社發文表示，他花50元買一包炸魷魚、非外送，問這樣多少錢正常，感嘆看起來寥寥數根魷魚，「沒想到物價上漲這麼多」。

一名網友表示，他花50元買一包炸魷魚，非外送，份量少得可憐，網友一看：在101買的？圖擷自爆怨2公社
一名網友表示，他花50元買一包炸魷魚，非外送，份量少得可憐，網友一看：在101買的？圖擷自爆怨2公社

網友紛紛留言「我以為吃剩的」、「101有賣鹹酥雞？」、「跨年在陽明山上面買的嗎？」、「其他蒸發了」、「我住鄉下的，我不能相信這50」、「買份甜不辣還可以吃到撐的金額」、「其實最近鹽酥雞感覺又漲價了，有些漲了10元，有些就像你的這樣，沒漲價，少了三分之一，秤重的，還要看粉厚不厚」、「這限制了我的想像，還好我在宜蘭，份量不錯夠吃。」

也有網友認為魷魚價格本來就較高「外面大部份都這個價了，我在台北」、「魷魚腳超貴」、「因為他是海鮮，嗚嗚嗚」、「鹹酥雞，我這邊買80元，只有6塊而已，炸物都很貴，北部很正常啊」、「原物料都上漲，覺得貴就自己買回來炸，或許可以吃到你覺得滿意的價錢」、「魷魚本來就不便宜」、「魷魚是真的漲很多，但是這個價格我也買不下去。」

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