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她不滿未來嫂子偷用沐浴乳 網友激辯：不尊重VS.愛計較

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友發文抱怨哥哥的女友擅自使用自己的沐浴乳，引起眾人共鳴。 圖／ingimage
女網友發文抱怨哥哥的女友擅自使用自己的沐浴乳，引起眾人共鳴。 圖／ingimage

一名女網友在「Dcard」發文表示，她和哥哥共用衛浴，觀察到自己的沐浴乳默默減少，這才發現是哥哥的女友在偷偷使用，屢勸不聽又不承認，讓她覺得十分困擾，索性將沐浴乳從浴室移回自己的房間。

原PO解釋，哥哥和女友是遠距戀愛，所以假日時女友會到家裡住，再加上那間衛浴只有原PO和哥哥使用，才會合理懷疑是哥哥的女友使用了沐浴乳。原PO表示，她的洗澡產品都會放在自己的籃子裡，並且擺在櫃子上，並非放在淋浴間裡面，可以隨手拿到，「她如果覺得可以供所有人使用，應該會大辣辣地放在淋浴間裡，不會每次用完還放回去。」

原PO無奈地表示，她曾經向哥哥反應，但哥哥是「好好先生」，所以情況並未改善。她指出，若是哥哥的女友真的想用，「跟我借我也不會說不好啊！」原PO不滿哥哥的女友擅自使用卻未告知，「不是沐浴乳到底多少錢，是一個心情的問題」。

一名網友心有戚戚焉地分享自己也遇過類似事件，「室友之前也偷用我的保養品還裝沒事，後來我都把保養品放在抽屜裡，到底要多可憐要這樣藏東藏西的。」部分網友提供解方，「就沐浴乳，妳跟妳哥拿10罐的錢，每個月拿一次唄」、「要是我弟的女朋友這樣，我一定直接跟我媽還有我弟抱怨，大聲抱怨，表達滿滿的怨氣，讓當事人聽到」。

也有部分網友認為，「小心以後變大嫂，妳這個小妹就不保了」、「會不會是哥哥沒有說，所以他女友覺得都可以用呢？」、「誇張，但沒必要計較東西，以後收好就好」、「其實妳很在意但不要顯露於型，才不會讓別人就覺得妳很愛計較」、「還好吧…你們家人感情不好喔」。

Dcard

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