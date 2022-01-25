包600元…她遇屁孩當面算錢 下秒揉爛紅包袋嗆「包好少」

過年紅包要包多少？年年都成為熱門討論話題。一位女網友發文表示，從小就喜歡過年拿紅包的環節，只要拿到就很開心，但某一年包了600元紅包給親戚小孩，被當場打開算錢，然後還嫌少，沒禮貌的行為讓她超傻眼。

一位女網友在《爆怨公社》發文表示，銀行開始換新鈔了，又到了一年一度包紅包、寫祝賀詞的手工藝時間。原PO表示，從小就很喜歡過年時發紅包的環節，只要能拿到就非常開心，但，某年卻發生了一件不愉快的經驗。

原PO表示，自己包了600元紅給給一位親戚的小孩，紅包袋上還寫了祝賀詞句，沒想到那個小孩拿到紅包，就直接打開來數錢，紅包袋上的賀詞，看都沒看就揉掉了，「拿著錢跟他媽媽說包好少…」，超沒有禮貌的舉動，讓她當場尷尬又傻眼。所以「今年一直很猶豫，親戚的小孩要包多少呢？600？1200？」

貼文一出，眾人同聲批評「沒禮貌的小孩」、「沒家教的小孩就不用包紅包」、「我會要回來，嫌少還我」，還有人建議「嫌少的那個就今年包個200元，讓他知道什麼叫做少」、「那種小孩送100元刮刮券就好」、「下次包一張鈔票形狀的巧克力好了」、「你今年就寫張『謝謝光臨』放進去算了」、「直接『一元硬幣』，上面寫『一元復始，萬象更新』」。