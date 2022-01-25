確診者吃名店周氏蝦捲 台南市府疫調強調外地客人數網全歪樓

近日新冠肺炎本土疫情延燒多個縣市，台南市政府23日公布公布高雄確診者到台南市內的足跡，包括多間當地小吃店，施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲都在列，不過有網友發現足跡表的一行備註「周氏蝦捲內用顧客：2位（總共17位，只有2位為台南市民）」，似乎意有所指，引發熱烈討論。

一名網友在《PTT八卦板》貼出高雄案確診個案18399在台南市的足跡表，圖中顯示個案1月20日下午1時到3時自行開車去了施家小卷米粉、永泰興蜜餞行和周氏蝦捲店，原PO對足跡表最下方的備註相當不解「周氏蝦捲的備註說，只有兩位是台南市民，是想表達什麼意思，有人能解釋嗎？」

網友發現足跡表的一行備註「周氏蝦捲內用顧客：2位（總共17位，只有2位為台南市民）」，似乎意有所指。圖／衛生局提供

不少人歪樓表示「就觀光客盤子店啊，那2位可能是陪朋友去」、「一堆外來人士的意思」、「台南人不吃周氏」、「周氏蝦捲是觀光客在吃的」、「你各位都是盤子嘻嘻」、「當地人不吃的店？」、「事實太粗暴，不忍說」、「台南人都吃我家巷口的蝦卷」。

文章也釣出不少台南人回覆「台南住25年了 吃蝦捲的話只吃周氏，哪來的台南人不吃」、「台南人覺得周氏很好吃啊，而且一定要配甜甜醬油膏！只是真的一直漲」。

也有人認為特別標示人數的原因是「外地人多，所以要匡列有可能很困難」、「看起來是那15個還沒找到還沒採檢」、「怕(台南)市民恐慌啊，2和17差很多」。