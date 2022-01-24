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五月天演唱會遇「胖虎」跟唱 他崩潰：不是來聽你唱歌

聯合新聞網 / 綜合報導
網友參加五月天演唱會被其他聽眾破壞興致。圖／聯合報系資料照片
網友參加五月天演唱會被其他聽眾破壞興致。圖／聯合報系資料照片

金曲天團五月天近日舉辦多場演唱會，有網友買到搖滾區的門票，想不到演唱會當下附近的觀眾太興奮，每一首歌都跟著大聲吼唱，他崩潰表示「我們是來參加五月天的演唱會，不是參加大哥你的好嗎？因為你胖虎一個人，整個興致都差了」。

一名網友在爆料公社發文表示，他在22日參加五月天演唱會，想不到坐在附近的一名聽眾太興奮，每一首歌都跟著大聲吼唱，且該名聽眾「五音不全都用吼的」。

他崩潰表示，「你四周都的人都要聽你唱，唱到高音時怎麽不也一起飆上去呢？我們是來參加五月天的演唱會，不是參加大哥你的好嗎？讓一切美好的事物，因為你胖虎一個人，整個興致都差了，果然應證了，只要我不尷尬，尷尬的就是別人啊」。

其他網友則分兩派議論，有人留言「跟唱也要稍微注意音量吧，主要也是聽歌手吧，但五月天的或許還可接受，像張學友的那種完全不行，還有看台區站起來的也要體諒坐後面的人吧，照上面的邏輯就買搖滾區啊」、「完全懂你，high到爆不代表要誇張到讓別人覺得痛苦」。

但也有網友留言「奇怪，去演唱會不就是要大聲唱歌？ 別人沒買票嗎？怕別人干擾，有本事你可以包五月天，單獨為你唱啊」、「我看了14場五月天，昨天也有去，我反而覺得大家有共鳴一起High才叫做看演唱會，有幾次去整片區域都像死城一樣，唱快歌還一堆人坐著」、「阿不就演唱會嗎？你以為是去歌劇院看歌劇嗎？」

演唱會 爆料公社 五月天

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