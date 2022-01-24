五月天演唱會遇「胖虎」跟唱 他崩潰：不是來聽你唱歌
金曲天團五月天近日舉辦多場演唱會，有網友買到搖滾區的門票，想不到演唱會當下附近的觀眾太興奮，每一首歌都跟著大聲吼唱，他崩潰表示「我們是來參加五月天的演唱會，不是參加大哥你的好嗎？因為你胖虎一個人，整個興致都差了」。
一名網友在爆料公社發文表示，他在22日參加五月天演唱會，想不到坐在附近的一名聽眾太興奮，每一首歌都跟著大聲吼唱，且該名聽眾「五音不全都用吼的」。
他崩潰表示，「你四周都的人都要聽你唱，唱到高音時怎麽不也一起飆上去呢？我們是來參加五月天的演唱會，不是參加大哥你的好嗎？讓一切美好的事物，因為你胖虎一個人，整個興致都差了，果然應證了，只要我不尷尬，尷尬的就是別人啊」。
其他網友則分兩派議論，有人留言「跟唱也要稍微注意音量吧，主要也是聽歌手吧，但五月天的或許還可接受，像張學友的那種完全不行，還有看台區站起來的也要體諒坐後面的人吧，照上面的邏輯就買搖滾區啊」、「完全懂你，high到爆不代表要誇張到讓別人覺得痛苦」。
但也有網友留言「奇怪，去演唱會不就是要大聲唱歌？ 別人沒買票嗎？怕別人干擾，有本事你可以包五月天，單獨為你唱啊」、「我看了14場五月天，昨天也有去，我反而覺得大家有共鳴一起High才叫做看演唱會，有幾次去整片區域都像死城一樣，唱快歌還一堆人坐著」、「阿不就演唱會嗎？你以為是去歌劇院看歌劇嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言