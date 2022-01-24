指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

本土疫情多點爆發，高雄、桃園等縣市都有多名確診案例，不過仔細觀察指揮中心每日公布的疫情圖片，圖上只有針對「境外移入」寫出細項，反而國人最關心的本土病例只有一個總體確診數字。有網友調整圖片，列出重點縣市的確診數字，鄉民直呼「這圖一目了然，但是缺乏台灣價值」。

PTT網友以「如果CDC圖改成這樣會不會比較清楚？」為題發文，網友表示，「現在本土疫情嚴重，台灣又這麼小，在高雄染疫都有可能跑到台北造成疫情，一個桃園破口就害鄰近的台北、新北、新竹一起坐牢，所以大家最關心的當然就是哪些地方確診最多，至少可以避開那個地方不要去，以免造成群聚」。

不過仔細觀察指揮中心公布的病例圖片，圖上列出本土病例、死亡個案、境外移入，其中只有「境外移入」還細分為落地採檢、居家檢疫採檢、入境國家病例數等，反觀本土病例卻完全沒有細項。

指揮中心每日公布的病例圖只放大境外移入細項。圖／取自 PTT

該網友說，「下面那麽大空間提供境外移入資訊根本沒幫助，反觀本土案例只有數字，除了陳時中之外，我想沒人清楚案例分佈情況，但是剛看到一張圖，馬上就一目瞭然知道案例分佈」。

該網友貼出另一張病例圖，圖上列出本土病例、境外移入、死亡個案數字，其中針對本土病例居住縣市也有列出細項，另針對境外移入入境國家也有明確說明。他表示，「如果CDC的圖可以改成這樣，是不是就清楚多了？」

網友修改病例圖，列出本土案例分佈縣市。圖／取自 PTT

其他網友紛紛稱讚新圖比舊圖清楚明瞭，但也有不少人質疑，現在疫情爆發的縣市多是綠營執政，新圖可能「政治不正確」，有人留言「太粗暴了吧」、「你的心態不健康」、「太棒的圖」、「你會被CDC開除」、「這個格式是雙北專用的」。