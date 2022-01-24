花8400元買蜜柑禮盒竟發霉 店家扯「保存方式有誤」不給退

年節將至，許多公司會購買禮盒贈送客戶聊表感謝心意，想不到有網友花了8400元購買7盒蜜柑禮盒，內容物卻嚴重發霉，向水果行反應後，店家竟質疑是他們保存方式有問題，並強調「有問題不會10天後才反應」，也不願負責。

一名網友在爆料公社發文表示，本月13日向台南某水果行購買7盒蜜柑禮盒，共8400元，當日直接拿了2盒送給客戶，隔天又送了幾盒給其他客戶，21日則送了最後一盒給客戶，想不到客戶竟告訴他，禮盒內的蜜柑嚴重發霉。

該網友嚇壞，立刻打電話跟前幾天的客戶確認，想不到客戶也支支吾吾地說「有啦，有發霉的！不過不好意思跟妳說，畢竟妳是拿來送的，也怕妳尷尬，就沒有講了」，接連問了幾個人都是同樣反應。

該網友向水果行反應後，店家詢問「是否有冷藏？」他們則強調，一收到禮盒就放進冰箱冷藏，直到客戶反應後，才知道水果發霉。然而店家卻主張，「如果有問題不至於10天後才反應！因為新鮮水果我們也沒有放置保存這麼久，看照片是保存上有問題」，因此不願負責。

網友花了8400元買到發霉的蜜柑禮盒。圖／取自 爆料公社

該網友傻眼表示，收到禮盒當下都是封膠狀況，因為是要送給客戶的禮物，不可能當場拆開檢查，店家卻主張「這個一定是購買後的十天內或者運輸情況發生問題，畢竟有問題的商品現場檢驗的時候都會發現」，甚至堅持不可退換貨。

其他網友紛紛留言「直接負評了，店家完全撇清，沒要負責或幫忙處理的感覺」、「一看就知道水果行要推責，10天不可能變這樣，騙誰！」、「下次不要買看不到裡面的禮盒，再來要找有知名牌子的，出事比較會負責」。

還有網友也曾在同一家水果行買到發霉禮盒，留言「我上次也是在這家買到了冷藏發霉的蜜柑禮盒，被爸媽唸死了，剛好過年打客服還說年後處理，後來也沒退成」。