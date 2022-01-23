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疫情爆不停！他怨「吃到飽餐廳仍客滿」 網反揭1關鍵：怕什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，本土疫情再起，原以為大家都不敢內用，沒想到打電話到吃到飽餐廳訂位時，竟然已經客滿，讓他相當傻眼。圖／ingimage
一名網友表示，本土疫情再起，原以為大家都不敢內用，沒想到打電話到吃到飽餐廳訂位時，竟然已經客滿，讓他相當傻眼。圖／ingimage

本土疫情再起，中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布國內新增82例本土個案，創今年新高，而今日再增52例本土確診案例。然而，就有一名網友發文表示，原以為大家都不敢內用，沒想到打電話到吃到飽餐廳訂位時，竟然已經客滿，讓他直呼「台灣人可以自律一點嗎？」

該名網友在PTT八卦版PO文表示，近日本土疫情升溫，大家應該都很恐懼，不敢外出用餐，「搞不好我去吃，全場沒幾個人，炸蝦、龍蝦湯不用排隊」，怎料打電話到餐廳後，才知道28日至30日已經客滿，讓原PO不禁疑惑問道「「為啥吃到飽現在還是訂不到位子？台灣人可以自律一點嗎？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛回應「都快過年了，吃到飽客滿很正常」、「怕三級吃不到」、「再不吃就沒機會吃了」、「昨天去吃也超多人，根本沒人在怕」、「昨天在台南吃自助餐，也幾乎客滿」。

還有網友指出多數人都已接種疫苗，不像之前那樣恐慌了，「都打疫苗了」、「有疫苗啊，怕什麼」、「有防疫保單又打疫苗了，中獎爽賺又沒事」、「大家都已經慢慢接受（與病毒）共存了」。

吃到飽 疫情 疫苗 台灣人 PTT

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