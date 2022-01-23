疫情升溫餐旅業不給退訂金 網友崩潰：至少虧2萬！

本土疫情持續升溫，高雄市出現本土群聚案，個案數仍在增加中，當地退房率持續上升，日前一名網友也遇到相同困擾，他指出「原本過年期間，家族要一同出遊」，但因為家族成員老人居多，擔心出遊染疫，要他取消飯店跟餐廳，他崩潰表示「飯店跟餐廳都說不能退，取消會虧損2-3萬元」，求助網友「該怎麼辦？」

一名網友在PTT指出，本來今年過年計畫要家族旅遊，到中南部飯店住宿，連餐廳都訂好了，但看到本土疫情增加80例，家中長輩擔心老人有染疫風險，因此要求原PO取消飯店跟餐廳，但他指出「當初是付全額訂金，總共花了2-3萬元」，打給餐旅業者詢問，對方又說「不能退款」，政府也尚未公告「可以退訂金」，長輩更是堅持不去旅遊了，讓原PO十分為難，崩潰詢問「我現在該怎麼辦？」

對此，許多網友建議他「轉讓給別人」、「賣掉」、「半價出清」、「半價拋售」，有苦主指出「我也遇到這個問題，業者也是說一切按指揮中心規定」，紛紛安慰他「你認賠吧」、「飯店民宿通常接受延期，只是你錢要一直壓在那邊」、「摸摸鼻子吞了」、「跟業者商量延期吧，過一陣子再去」。