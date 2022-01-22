外婆去世請喪假 公司一句話駁回讓網友怒了

親友過世要向公司請假該怎麼辦？有網友就在社群發文，表示自己的外婆去世後欲請喪假，但公司主管卻要他提供「正當理由」，讓他十分不解。文章一出，許多網友紛喊快離職，但也有網友認為，是該員工並未了解相關規定而對公司有所誤解。

一名網友在PTT上發文，表示自己計畫離職，但外婆不幸在上月過世，網友說明，先前已持訃聞請一天假，但要再次請假時，主管卻問他請喪假的理由，並暗示送到人資部門也會被問「正當理由」。

該名網友表示，自己最後因為不想浪費時間，所以還是改用特休假，但不解請喪假明明是勞工權益的一環，卻不能使用，感嘆「剛剛想到外婆就真的還有點情緒上來」、「我還真的講不出喪假的『正當理由』」，並詢問其他網友是否也遇過相似情況。

文章一出，許多網友紛喊「快逃啦」、「不要連這麼基本的權益都妥協」、「喪假有訃聞依法能請6天，擋你可以檢舉、準備閃人」、「正當理由不就訃聞？」。另有網友提供建議，指出正當理由其實很多，「身上死亡證明，戶政除戶，國稅局遺產查詢，銀行銷戶，聯絡殯儀館葬儀社，看塔位辦儀式」，表示「有時候是你長輩那一代，想說盡量不影響年輕人工作，所以不會分事情給你，不然這些全部要弄，六天是絕對不夠用的」。

也有理性網友發現當事人已經因告別式請過一次假，認為「現在又請喪假就是『我還有喪假還沒用完』，我覺得人資一定會問」、「因為各家治喪方式不同，告別式後想把喪假用光的可能會被人資問，就要給個理由」、「感覺意思是要用喪假請，至少給個那天是你外婆過世一個月，家裡要出來聚餐緬懷之類的理由吧」。

但有網友認為，理由不用太死，「依勞基法規定就是三個月內請完，至於要怎麼請沒人可以管」、「可以分開請啊，就算你只是閒逛舒緩心情就是合法的」、「勞基法沒說你只能用來治喪，100天內都可以請，告別式後請喪假調適心情不行嗎」。