快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外婆去世請喪假 公司一句話駁回讓網友怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示想請喪假，但主管要求他提供正當理由。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友表示想請喪假，但主管要求他提供正當理由。情境示意圖。圖／Ingimage

親友過世要向公司請假該怎麼辦？有網友就在社群發文，表示自己的外婆去世後欲請喪假，但公司主管卻要他提供「正當理由」，讓他十分不解。文章一出，許多網友紛喊快離職，但也有網友認為，是該員工並未了解相關規定而對公司有所誤解。

一名網友在PTT上發文，表示自己計畫離職，但外婆不幸在上月過世，網友說明，先前已持訃聞請一天假，但要再次請假時，主管卻問他請喪假的理由，並暗示送到人資部門也會被問「正當理由」。

該名網友表示，自己最後因為不想浪費時間，所以還是改用特休假，但不解請喪假明明是勞工權益的一環，卻不能使用，感嘆「剛剛想到外婆就真的還有點情緒上來」、「我還真的講不出喪假的『正當理由』」，並詢問其他網友是否也遇過相似情況。

文章一出，許多網友紛喊「快逃啦」、「不要連這麼基本的權益都妥協」、「喪假有訃聞依法能請6天，擋你可以檢舉、準備閃人」、「正當理由不就訃聞？」。另有網友提供建議，指出正當理由其實很多，「身上死亡證明，戶政除戶，國稅局遺產查詢，銀行銷戶，聯絡殯儀館葬儀社，看塔位辦儀式」，表示「有時候是你長輩那一代，想說盡量不影響年輕人工作，所以不會分事情給你，不然這些全部要弄，六天是絕對不夠用的」。

也有理性網友發現當事人已經因告別式請過一次假，認為「現在又請喪假就是『我還有喪假還沒用完』，我覺得人資一定會問」、「因為各家治喪方式不同，告別式後想把喪假用光的可能會被人資問，就要給個理由」、「感覺意思是要用喪假請，至少給個那天是你外婆過世一個月，家裡要出來聚餐緬懷之類的理由吧」。

但有網友認為，理由不用太死，「依勞基法規定就是三個月內請完，至於要怎麼請沒人可以管」、「可以分開請啊，就算你只是閒逛舒緩心情就是合法的」、「勞基法沒說你只能用來治喪，100天內都可以請，告別式後請喪假調適心情不行嗎」。

告別式

相關新聞

外婆去世請喪假 公司一句話駁回讓網友怒了

親友過世要向公司請假該怎麼辦？有網友就在社群發文，表示自己的外婆去世後欲請喪假，但公司主管卻要他提供「正當理由」，讓他十分不解...

便當霸主出爐！排骨便當受青睞 三色豆成最雷配菜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「便當主菜與配菜」話題的網路聲量表現，帶您了解人氣便當主菜選擇，與最讓網友崩潰的便當配菜有哪些。

沒電梯、沒對講機就是不下樓開門 客人一句話讓外送員氣炸

不少外送員每天在外奔波，接觸到的客人形形色色，有好有壞，一名外送員就在臉書貼文抱怨，他日前接到一張訂單，將餐點送達時客人不下樓取餐也不幫忙開一樓大門，還要他等其他住戶開門時再上樓，讓這名外送員快要抓狂。

Pocky巧克力棒盒子上的愛心是什麼？廠商給出創辦人的暖心理由

格力高的Pocky巧克力棒、Pretz等點心自從發售以來，就立刻在零食市場打下一片天，除了在日本以外，更是外銷世界多個國家，深受消費者的喜愛。而它們的外觀，其實也別有一番用心。最近日本媒體，就訪問到製造商格力高，瞭解包裝的設計概念。

誰是連鎖壽司霸主？ 網點名「這兩間」意外掀論戰

一名網友日前表示，他剛好想吃壽司，之前只有吃過爭鮮迴轉壽司，想試吃看看連鎖壽司「藏壽司」或「壽司郎」，好奇問網友比較推薦哪間？沒想到他拋出這個問題，引發網友熱議，有人馬上說「壽司郎」，也有人回應「我選藏壽司」。

怕家長把新課本拿去回收 老師貼「紅字警語」網讚：貼心！

每學期末老師都會先發放下學期課本，今年受到疫情影響，許多學校宣布提早放寒假，宜蘭一位家長分享，女兒的學校老師在發放新課本的時候，怕學生不小心把課本當成舊書丟掉，因此在新課本外面包上一張紙，大大寫下「注意這是下學期課本不能丟」，讓這名媽媽笑稱「這麼貼心的老師，再弄丟也是命了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。