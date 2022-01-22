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便當霸主出爐！排骨便當受青睞 三色豆成最雷配菜

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
便當霸主出爐！排骨便當受青睞 三色豆成最雷配菜。 圖片來源/unsplash
便當霸主出爐！排骨便當受青睞 三色豆成最雷配菜。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「便當主菜與配菜」話題的網路聲量表現，帶您了解人氣便當主菜選擇，與最讓網友崩潰的便當配菜有哪些。

現代人生活忙碌，時常沒有時間採買食材烹煮三餐，因此擁有多樣菜色、又可快速取餐的「便當」便成了許多外食族的好選擇，不過便當菜色中，到底哪一道便當主菜最受大家青睞？哪些配菜又是網友心目中的地雷呢？

便當主菜點什麼？「排骨」炸滷都好吃，最受網友喜愛！

不少外食族喜歡買便當解決三餐，不但有肉有菜，還能選擇自己喜歡的口味，也因此每天決定該吃什麼主餐便成了一大學問。日前就有網友發文討論「便當店主餐選擇」，貼文引起廣大網友迴響，紛紛在底下留言自己熱愛的便當主菜。到底什麼樣的便當主菜最受外食族青睞呢？

TOP8 便當主菜網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP8 便當主菜網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「排骨」便當因有著不同的料理方式，加上骨頭不多、食用方便，無論是滷的還是炸的，都備受民眾喜愛，成為網路聲量調查第一名的便當主菜。而同樣熱門的便當主菜還有「燒肉」、「滷肉」，則是以店家特調的美味醬汁、主菜入味下飯而受到外食族的喜愛，但也有網友表示「(燒肉)醬汁太鹹」、「滷肉的肥肉部分好膩」等，每家便當店的調味不盡相同，如果喜歡無醬汁調味的民眾可以改選擇如「鮭魚」、「雞排」等便當主菜。

打開便當看到這道菜會崩潰！網友：「三色豆」必須消失在便當裡

觀察「便當配菜」話題可以發現，「三色豆」是許多人心目中的最雷配菜，有網友表示「三色豆」和聲量排名第三的「海茸」同樣成本低又不好吃，甚至直言「根本就是來騙錢的」，無法接受便當店將這兩菜當作配菜。

TOP7 地雷便當配菜網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP7 地雷便當配菜網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而聲量排名第二的「茄子」則是因為口感受到熱議，有網友表示「茄子口感超噁，軟軟爛爛的會有在吃鼻涕的錯覺」，然而也有網友認為「茄子」是被廚藝耽誤的配菜，表示吃過好吃的茄子後，茄子躍升為「自助餐必夾」，喜歡茄子的網友紛紛表示同意「便當店的精華就在茄子呀，油厚的超好吃」、「紅燒茄子很好吃，要有加九層塔」。

而常見網友不敢吃的蔬菜如「紅蘿蔔」、「苦瓜」、「洋蔥」、「青椒」也同樣榜上有名，網友紛紛留言表示「苦瓜太苦，真的不行」、「不喜歡軟軟爛爛的洋蔥，味道很奇怪」，直言這些配菜真的應該消失在便當裡。

便當的組合百百種，每個人都各有所好，而對於餐點的選擇上，除了選到喜歡的主配菜組合外，考慮營養均衡也很重要！

觀看原文→https://bit.ly/3KvA2jy

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

便當 外食

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