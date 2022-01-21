ATM提款少1000！他在監視器前數3次 銀行竟回：點鈔不符規範

ATM設立廣泛，超商、超市、捷運站等都有提款機，讓民眾不用特地跑到金融機構存領錢，但有網友抱怨去（2021）年底他在ATM領錢後卻發現少了一張鈔票，當下立刻打電話通知銀行客服，沒想到對方一句話讓他聽了很無言，最後只能自己吸收損失的金額。

原PO在「爆料公社」表示去年底他到一台ATM提款，領了錢後還當場點數了3次，而且還是對著正上方的攝影機用數卡片的方式點鈔，因此很確定提款的金額和吐鈔的金額不符。

他發現有少鈔後立即拿起提款機旁的電話通報，但在調查快一個月後，竟回覆「機器由廠商檢驗過後都正常，反覆看您現場點鈔的影像不是一張張摺疊起來點的，所以無法判別有少鈔，新鈔也有可能很黏的黏在一起」。這樣的回答讓原PO聽了很傻眼，「對方僅說要我靜等報告？那怎不跟我講現場再點一次給攝影機看呢？」

原PO無奈地表示這件事情從去年的12月27日處理到1月20日，銀行只回覆機器檢驗正常、點鈔方式有誤，讓他哭笑不得，「我至今才知道點鈔原來要摺疊起來數才符合銀行點鈔規範」，最後他也只能自行吸收1000元的損失。原PO也提醒大家，領完錢後發現有少的話，請把鈔票像發撲克牌一樣，一張一張點給攝影機看。

貼文一出就有銀行員吐露真相，「ATM領錢一定要數對再離開！本身在銀行上班，遇過太多機器扣帳未吐鈔，然後怎麽抓都抓不到帳的，15年後就變成銀行的錢了」。

還有不少人也分享類似經驗，「我有從銀行的ATM領過一張500元的假鈔過，立馬去跟臨櫃反應，當然銀行一定都說不可能，立刻調閱監視器，大家看了一遍又一遍，才不甘心的換鈔給我」、「我有一次也是少吐鈔，銀行處理的方式完全不一樣，他們把該提款機所有的交易紀錄都查過一次，然後確認提款機裡面的餘額的張數是否正確，很剛好的就是多了少給我的那兩張，所以就打電話給我叫我去領回」、「我也有遇過，領2萬只出來2千，還好當時我後面有人排隊，銀行也在營業時間，所以請我後面那位小姐替我看住機器，直接找經理封機器，開箱查驗，才沒有損失到喔」。