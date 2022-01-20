小學寒假作業「天天四電少於1」是蝦米？網友秒解惑還提出BUG破解

寒假即將到來，要保持平常的日常作息很重要。一名父親日前拿到兒子的小學寒假作業，不解「天天四電少於1」這字句，「我想破頭都掰不出來」，詢問網友到底是什麼，引來不少討論。

一名網友在「爆廢公社」Po出兒子的小一寒假作業，內容是要勾選小朋友每日執行之事項，像是天天睡滿8小時、天天吃5蔬果等，當天有做到就可以打勾，不過，他看到「天天四電少於1」時，疑惑表示「想破頭都掰不出來」，不知字句上面的意思是什麼，向網友求救。

一名父親煩惱兒子的寒假作業「天天四電少於1」到底是什麼，網友看完後認為這作業的「排版」真的很有問題。（翻攝自爆廢公社）

不少網友看完後搞笑表示，「這文字的行距真的很失敗」、「3C用電剩一格」、「電爸爸、電媽媽、電老師、電朋友。」、「電子學、電路學、電磁學跟電子論文不能看超過1小時。」而「四電」其實已有網友出來解惑，「電視、電玩、手機、電腦每天使用時間合計不超過1小時」。

但大家看完「四電」真正涵意，認為這根本無法達成，「四電少於1在現代人的生活根本幾乎不可能，大人小孩都用3C。」還幫忙想出BUG，「筆電跟平板不算電腦」，並批評這種寒假作業無用處，「最後一天一口氣全部勾完（作業）」。