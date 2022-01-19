跑山獸妻談臥龍洞命案突冒詭異聲「來陪我」 網驚嚇：超清楚的

南投縣臥龍古道離奇3人上吊案引發各界關注，3名死者留下的書信、記事中，出現「殉道者」、「和宇宙同在」等疑與宗教亦學相關文字，讓事件更增添神秘懸疑色彩。曾協助搜救的YouTuber跑山獸羅勃依婉之後也上節目分享當時情況，節目播出後，有網友發現羅勃依婉在敘述故事時， 突然出現另一個人聲說「來陪我」，驚呼「太恐怖了」。

一名網友在《靈異公社》發文寫道，節目「57新聞王」邀請來賓羅勃依婉分享臥龍古道3死命案搜救過程，在節目進行5分40秒時，背景突然冒出一句「來陪我」的聲音，嚇到他。當時節目正進行到羅勃依婉敘述帶領警消沿著步道走到發現第一具遺體的地方時，身體就略感不舒服，頭部感覺脹痛，同行的一位消防人員同樣感到頭痛，在描述臥龍洞現場時，出現一段類似雜音的音波。

原PO表示，原本第一次看時完全沒有發現，之後再重聽一次就覺得「超級後悔」。原PO覺得最恐怖的重點是，不刻意抓時間點聽是完全聽不到的，第二次在時間定點注意聽，卻異常清楚並且很難忽略。而且好像不是每個人都能聽到，聽不到的人就算把音量開到最大聲10次也依然聽不到，「實在太奇怪了」。

貼文引發熱議，網友紛紛留言「有欸～感覺像講悄悄話」、「聽超清楚的」、「用氣音在說的」、「有嚇到欸，起雞皮疙瘩了」、「在未知時間情況下聽確實沒有，知道時間點後，我真的起雞皮疙瘩」。「一個女生的氣音～來陪我～」，也有人回報「我重複聽了很多次，都聽不到」。

背景音到底是不是人聲？也有人持不同意見，「感覺是麥克風周圍人發出的，就不想被人聽到小聲講話才會用氣音」、「看了以後，是來賓吃螺絲的氣音，根本不是靈界的」、「根本就是女生在講」黑暗』時吃螺絲發出的聲音啊」、「阿不就現場錄到的聲音，…到底哪裡可怕了」、「而且這是錄影上傳錄影上傳…其實什麼樣的靈體靈感，早就沒了，都只是做噱頭而已（害怕之前，請先動動腦）」。