月薪54K男怨年終獎金太少 網友看數字：這是炫耀文？

每到年終獎金發放時，大家一定會有所比較，但在疫情下，工作難找又難保，甚至有領到一個月年終都要偷笑了。一名男網友發文分享他的月薪與年終獎金，並抱怨公司給太少年終，還問網友們自己該不該離職，沒想到引大批網友留言「快離職換人補上你的位置」。

原PO在爆怨2公社發文，表示自己月薪54K，年終卻只有58K，「公司給的年終好少，請問該離職嗎？」

原PO在爆怨2公社發文，表示自己月薪54K，年終卻只有58K「公司給的年終好少，請問該離職嗎？」圖擷自 爆怨2公社

網友紛紛留言「這是炫耀文？」、「擁有一顆知足的心，你會看見你比許多人還來得幸福，很多人根本都沒有年終獎金」、「炫耀文！我2個月年終都還比你少！」、「我們都沒有年終這件事情」、「還嫌少，想要領這樣年終獎金，不知還有幾百萬勞工領不到這麼多！」。

有人說自己領過最高的年終只有1.5個月，就算當初保證14個月的公司也沒領到2個月，「不過話說回來，很多人是連三節年終都沒有的，我現在就是這樣」。

許多網友認為在疫情下，該知足自己可以有一個月的年終「已經不錯了，疫情之下錢難賺工作難找」、「離啦，看在哪，換我去」、「快離職換人補上你的位置」、「快離職，快推薦我去公司上班」。