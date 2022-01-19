他尾牙抽到iPhone13「贈送還免郵資」 網暴動：神仙再世

蘋果是不少民眾換手機的首選之一，iPhone新機一推出就吸引許多果粉紛紛排隊入手。一名網友在尾牙時抽到一支全新的iPhone，因用不到所以想要贈出，並表示郵資也由他負擔，引起不少網友紛紛朝聖並大讚原po，「神仙再世」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他尾牙抽獎抽到一支全新的iPhone13 pro max（含發票），顏色是天風藍，但因本身已有iPhone12 pro max所以用不到，再加上今年受人恩惠良多，因此決定「贈出」，領取地點為全家或7-11店到店，郵資也有原po負擔，聯絡方法只需寄站內信給原po即可，他也補充，不必刻意說贈送給爸媽或強調自己為清寒家庭，「我會憑感覺贈送，不一一回信」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「佛佛，出來看上帝了」、「推好心分享~」、「站內信應該爆滿了」、「太扯，等於送三萬五耶」、「有好運也很有佛心，推一個」、「雖然很想要，但把機會讓給家境清寒的人」、「我看到聖光了」、「神仙再世」、「願意把好運氣分享給他人，真是太佛」、「讓善心傳出去！讚啦！」、「好人，希望能受到眷顧」、「哇！您是幸運之神眷顧著的，看到心善的人」。

不過有網友則認為，賣掉手機再捐出去會比較好，「便宜賣掉捐出去比較好…」、「我覺得屏東案的捐款更佛」、「賣掉捐給社福機構還比較好」。