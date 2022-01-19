夜市點牛排驚見店員1動作嚇到食慾全消 網笑：好吃秘訣不識貨

夜市集合各種美食與小吃，種類豐富深受民眾喜愛，但因現場環境因素，清潔衛生問題也常被檢討。一位網友到夜市點了牛排後，突然發現店員一個動作，驚訝到食慾全消「完全不敢吃了」。

一位住在嘉義縣的網友在《爆料公社》發文寫道，晚上到大林夜市用餐點了一份牛排後，入座後突然看到旁邊的店員，徒手將鐵板麵條從地上的橘色大桶撈到鐵桶內，再分裝其他鐵桶，店員處理食材全程沒有戴手套，而且橘色膠桶看起來也不是太乾淨，令原PO驚呼「夭壽骨，點餐後看到完全不敢吃了」。

貼文一出引發熱議，許多網友留言回應「合理正常表現」、「大驚小怪，應該沒做過餐飲業吧？」、「你還沒看到怎麼洗鐵板呢！」、「廚房看不得的才精彩」、「這還好啦，我本身酒促，很多熱炒店的洗碗區很有看頭」。還有人搞笑稱「大橘桶是獨家配方」、「好吃的秘訣，不識貨」。

也有網友猜店員的動作，「應該是把生麵煮熟後過冷水。才不會沾黏在一起，也會比較Q。每家店各有不同工序…，你去吃日式烏龍麵、蕎麥麵，韓國冷麵也是要這樣用手搓洗，把多餘澱粉給洗掉。只是越高級你越看不到罷了」，認為「部份流動夜市，要吃其實心裡有底了！強健的腸胃跟抵抗力就是這樣訓練的，這是一種打疫苗的概念」。