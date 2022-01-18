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他旅居美國批「台灣人防疫太病態」 分享確診經驗：像小感冒

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣人面對疫情雖然偶爾「防疫疲勞」，卻仍保持警戒、共同防疫。報系資料照
台灣人面對疫情雖然偶爾「防疫疲勞」，卻仍保持警戒、共同防疫。報系資料照

新冠肺炎疫情延燒至今已經兩年，相比國外逐漸放寬的防疫政策，台灣社會仍堅守崗位，積極對抗疫情。Dcard」上一名網友認為，台灣人對疫情的恐慌太過病態，讓在美國的他「彷彿身處兩個時空」，此篇貼文一出，引發網友熱議。

原PO表示，他目前住在美國，前陣子確診後並不嚴重，「對我來說這整個過程都跟感冒一樣，連請假養病的必要都沒有，更不用說住院吃藥。」他也分享與朋友的對話紀錄，顯示他們並不認為確診一事非常嚴重。

網友分享自己在美國與朋友的對話，表示他們對疫情不會過度恐慌。圖擷自Dcard
網友分享自己在美國與朋友的對話，表示他們對疫情不會過度恐慌。圖擷自Dcard

原PO對比「Dcard」網友們對疫情的恐慌留言，認為疫情已經過了一年半，想法應該要改變，「至少如果我打了兩劑疫苗的老媽確診了，我是不會覺得擔心她有生命危險。」他補充，「不是說謹慎不好，而是這種恐慌似乎有點病態了」、「當確診人數真的上升了，不要以一種世界末日來臨的心態看待」。

許多網友並不認同原PO想法，留言表示「人家是已經躺平，我們一直都在爆發初期心態啊」、「因為後遺症不會是短期內的，可能是五年、十年」、「防疫最怕你這種以為都只是小感冒的人了」、「真的覺得不要有這種僥倖心態，你很快的復原不代表大家都一樣，疫情帶走了很多人」。

不過，也有網友認為，「遲早要回歸正常生活啊，口罩要戴一輩子嗎？」、「因為台灣一直保持清零政策吧，所以只要確診數一上升，大家就驚得要命，好像台灣要淪陷了」、「我認為新聞把台灣人民搞得太過恐慌，現在應該要學著做好防疫並且習慣與病毒共存，然後正常過日子」。

疫情 新冠肺炎 Dcard

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