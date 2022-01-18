本土疫情燒不完！醫曝「防疫2方向」憂：真的不升三級？

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內昨天(14日)新增17例本土個案，創下今年新高，銀行行員1月7日聚餐的西堤餐廳再有客人、員工14名個案，對此北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，「真的不考慮升三級嗎？」。

近來本土確診不斷增加，其中14名個案與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關，外界關心是否還有未爆彈，指揮中心指揮官陳時中坦言，「雖然希望不會有，但相信一定有」，也呼籲1月7日至12日有到西堤中壢中山店用餐者，盡速接受篩檢。

外界關心是否還有西堤群聚是否有未爆彈。本報資料照片

醫師蘇一峰也在臉書擔憂貼文表示，「本土+17！真的不考慮升三級嗎？還沒打過疫苗的民眾趕快去打疫苗吧！」，另外也問大家「台灣防疫要『病毒共存、簡單防疫、死百千人』還是要『堅守防疫、大家很累、快打疫苗』哪個方向好？」。

許多網友也留言說，「堅守防疫，快打疫苗」、「快升三級啦」、「不要誤以為有選擇的餘地，答案是沒得選則，快到你來不及」、「有些人連第一劑都不打，是哪來的勇氣」、「最起碼先從內用取消開始吧」。

但也有人認為，「不用升三級，直接流感化，我們過正常的日子，請政府與醫療單位不要再擾民了」、「區區17，超級無感。別國每天成千上萬也不緊張啊」、「再次3級確實有人經濟要陷入困難了」、「要打的繼續打，不打的請不要逼針了，台灣快跟韓國一樣了，打滿打好也確診重症」。