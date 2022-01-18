快訊

美航空業者警告政府：5G將導致航班大亂、引爆航空危機

竹市一口氣+4！三民國小學童一家四口皆染疫 感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情燒不完！醫曝「防疫2方向」憂：真的不升三級？

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內昨天(14日)新增17例本土個案，創下今年新高，銀行行員1月7日聚餐的西堤餐廳再有客人、員工14名個案，對此北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，「真的不考慮升三級嗎？」。

近來本土確診不斷增加，其中14名個案與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關，外界關心是否還有未爆彈，指揮中心指揮官陳時中坦言，「雖然希望不會有，但相信一定有」，也呼籲1月7日至12日有到西堤中壢中山店用餐者，盡速接受篩檢。

外界關心是否還有西堤群聚是否有未爆彈。本報資料照片
外界關心是否還有西堤群聚是否有未爆彈。本報資料照片

醫師蘇一峰也在臉書擔憂貼文表示，「本土+17！真的不考慮升三級嗎？還沒打過疫苗的民眾趕快去打疫苗吧！」，另外也問大家「台灣防疫要『病毒共存、簡單防疫、死百千人』還是要『堅守防疫、大家很累、快打疫苗』哪個方向好？」。

許多網友也留言說，「堅守防疫，快打疫苗」、「快升三級啦」、「不要誤以為有選擇的餘地，答案是沒得選則，快到你來不及」、「有些人連第一劑都不打，是哪來的勇氣」、「最起碼先從內用取消開始吧」。

但也有人認為，「不用升三級，直接流感化，我們過正常的日子，請政府與醫療單位不要再擾民了」、「區區17，超級無感。別國每天成千上萬也不緊張啊」、「再次3級確實有人經濟要陷入困難了」、「要打的繼續打，不打的請不要逼針了，台灣快跟韓國一樣了，打滿打好也確診重症」。

COVID-19 新冠肺炎 西堤

延伸閱讀

聚焦「桃園西堤傳播鍵」 意外讓桃園、中壢網友戰翻

Omicron來勢洶洶 2022台灣燈會防疫智慧升級

金融機構 防疫四招應變

以色列初步研究 打第4劑疫苗恐無法預防Omicron

相關新聞

本土疫情燒不完！醫曝「防疫2方向」憂：真的不升三級？

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內昨天(14日)新增17例本土個案，創下今年新高，銀行行員1月7日聚餐的西堤餐廳再有客人、員工14名個案，對此北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，「真的不考慮升三級嗎？」。

不信日本海嘯會到台灣 他經歷生死「如幾十台大卡車同時撞」

太平洋島國東加王國（Tonga）附近海底火山日前連續爆發並引發海嘯，日本15日深夜發布海嘯警報，讓不少人回憶當年311大海嘯恐怖回憶。一名曾經就讀基隆海洋大學的男子坦承...

副駕出現「這些行為」很扣分 網友認同：最好睡覺不要煩我

開車時，坐在副駕的人可以是神隊友，也可以是豬隊友。一名網友提及，他的朋友跟女友在開車時吵架，原因是女友的行為，打擾到駕駛人的心情，讓該友人心情很不爽，引起網友討論「副駕最討厭的行為」。

欲確診獲賠10萬 她爆大學老師保單時效剩9天「趕快到處跑」

桃園本土疫情擴大，不少民眾主動防疫減少外出，卻有人為了得到防疫保單理賠確診者10萬元，自願出門增加染疫風險，令身邊親友十分不滿，憤而上網控訴某大學老師...

老闆竟然這樣給「一袋薪水」！ 網氣炸：真的很糟蹋人

上班族最期待發薪水的時刻，不過，一名網友提及，他的女朋友在一家飲料店打工時，領的薪水竟然是兩萬多塊的硬幣，讓許多網友傻眼，引起熱議。

再次居家辦公受得了？父母皮皮挫：有小孩就成地獄

國內新冠肺炎疫情再度拉警報，已有不少企業龍頭宣布啟動「居家辦公」，不少網友擔心，若再度升為三級警戒，又得淪為邊顧小孩邊工作的窘境，網友直呼「再一次居家辦公大家受得了嗎？」PTT鄉民崩潰表示，「有小孩就變地獄了」，但也有許多人相當期待居家辦公。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。