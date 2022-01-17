不信日本海嘯會到台灣 他經歷生死「如幾十台大卡車同時撞」

太平洋島國東加王國（Tonga）附近海底火山日前連續爆發並引發海嘯，日本15日深夜發布海嘯警報，讓不少人回憶當年311大海嘯恐怖回憶。一名曾經就讀基隆海洋大學的男子坦承，2011年台灣發布海嘯警報，學校停課一天，但他不信海浪會從日本波及台灣，便到海邊釣魚，殊不知面臨「死亡瞬間」。

該名男子的同學在PTT發文表示，自己在基隆海洋大學生活過6年，有一名同學剛讀大一期間巧遇學校發海嘯警報，要學生們前往高處避難，同學卻說「爽啦，今天下午不用上課耶，我們去釣魚啦！」，男子則回應「好啊！笑死人了，日本海嘯怎麼可能跑到台灣啦，騙我們沒讀過大學哦，賣鬧啊」。

兩年輕人為了慶祝當天不用上物理實驗課，還買了手搖飲料和蝦米魚餌，因為使用短竿的關係，坐到離海邊最近的消波塊上開始釣魚，距離不到50公分。但，釣了15分鐘後，平靜的海突然有異狀，消波塊下方的泡泡變很多，輕易看到一堆小魚正啄蝦米，這時，海水驟退大約1公尺遠，「屁股下方的消波塊有如被大卡車經過一般開始的震動，轟轟轟轟轟隆隆隆隆隆的聲音開始在耳邊響起」。

隨後，兩人眼見前方不遠處有大概2公尺的浪開始衝來，男子描述他們「不語互視了一眼，彷彿在互相道別般似的，要拜拜了這個美好的世界」，赫然發現手邊有漂流木是夾在消波塊上，於是緊抱住它海嘯就來了，「打上來的時候大概快小魯（自稱）的兩倍身高，身體跟臉彷彿被幾十台大卡車同時撞上來的感覺」。

男子苦笑表示，高潮真的是一波接著一波，原本以為只有一波浪，「結果砰砰砰，小魯被連續洗臉了三次」，視線變模糊了，才發現是眼鏡被海水沖走，現場狼狽「竿子也斷了，包包也被沖下海了」，他勸戒學弟們海嘯停課請乖乖待在宿舍溫習微積分，千萬別靠近海邊。

網友紛紛留言「推一個，不抓交替還上來宣導安全觀念」、「海嘯是連續的，像是暴漲的溪流一樣的」，還釣出基隆人回應「當年我大四，那天下午就湧現逃難潮了」、「那天真的有逃難潮，基隆女中提早下課，同學在體育館嚇哭」、「那天塞車塞爆了啊」、「那天下午基隆火車站像在逃難」。