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副駕出現「這些行為」很扣分 網友認同：最好睡覺不要煩我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，他的朋友跟女友在開車時吵架，引起網友討論「副駕最討厭的行為」。 圖／ingimage
一名網友提及，他的朋友跟女友在開車時吵架，引起網友討論「副駕最討厭的行為」。 圖／ingimage

開車時，坐在副駕的人可以是神隊友，也可以是豬隊友。一名網友提及，他的朋友跟女友在開車時吵架，原因是女友的行為，打擾到駕駛人的心情，讓該友人心情很不爽，引起網友討論「副駕最討厭的行為」。

一名網友在「PTT car」提及，友人為了帶自己女友到台南辦事，一早就出門，一路從桃園開到台南。但期間友人跟女友聊天時，女方不僅不專心回話，還嘻嘻大笑地追劇，不理人的態度令該友人十分生氣。原PO向網友問道「大家會介意坐副駕的在做什麼嗎？」

許多網友認為，副駕不要打擾到駕駛人，「不要吵，不影響駕駛都好」、「不在意，不要吵我開車，我地圖也都自己來」、「我比較希望老婆在車上睡覺，不要煩我」、「副駕最好睡死不要吵我開車」、「我都希望副駕閉嘴」、「等有小孩之後，你只會希望整車睡死不要吵」。

不過，也有網友表示，受不了在旁邊指揮的副駕，「比起在旁邊一直批評駕駛開車的有比較差嗎？」、「都比愛指揮駕駛的假會副駕好太多」、「總比指揮走哪條路或停哪個位置好吧」、「只要不要教我怎麼開車，在旁邊睡覺我都可以接受」、「千萬不要意見一大堆！」

其他網友則回應「有繫安全帶、腳別跨上前擋、閉上嘴別靠腰車速或距離就好」、「不要抽菸、吃檳榔、吃東西亂噴、腳放在前擋，其他都隨意」、「安全帶繫好，坐正，東西不要丟中控台上就行」。

PTT

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