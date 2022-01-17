快訊

北市君悅飯店冒濃煙 消防急疏散200多人畫面曝光

空軍F-16V飛官殉職頭七！軍方尋獲小塊顱骨 將進行DNA比對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欲確診獲賠10萬 她爆大學老師保單時效剩9天「趕快到處跑」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為桃園中壢忠貞市場清消。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
圖為桃園中壢忠貞市場清消。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

桃園本土疫情擴大，不少民眾主動防疫減少外出，卻有人為了得到防疫保單理賠確診者10萬元，自願出門增加染疫風險，令身邊親友十分不滿，憤而上網控訴某大學老師口出狂言「期限到25號我還不趕快到處跑」自願當染疫缺口。

該名爆料者在「Dcard發文表示，一名某大學老師是自己男友親戚，沒想到在周末家庭聚會上聽到他竟說出「我有保保險確診有10萬可以拿，期限到25號我還不趕快到處跑，而且我才剛從中壢回來唷，等等再去台茂吃晚餐買鞋子」，目前距離保單時效剩9天。

爆料者聽到當下傻眼，於是公開抱怨「保險是這樣用的嗎？我不想被你傳染到啊！」，直言現在桃園疫情嚴重，自己連假日也沒意願出門，但某大學老師的偏差觀念讓她質疑「是不是就是有這種人疫情才會爆啊，我要躲在房間到什麼時候啦！政府什麼時候才要硬起來啊？」

網友紛紛大酸「OK啊…保險拿10萬，罰款罰30萬，外加後遺症」、「跟他說領人壽險更多錢」、「怎麼不說意外險死了有200萬拿」、「隔離就可以申請了，又不用到確診」、「人窮比鬼兇」。

但也有網友認為「有些人只是超愛講幹話讓大家笑一笑，根本不敢真的做」，還有法律學生說「這是屬於道德領域的部份吧！你也沒辦法說什麼」，不過文章意外釣出10萬保險的業務員回應「刻意的行為，這部分保險公司受理出險後還是會去調查的」，說明保單條款最後一條有告知義務，並無奈道出「我們每天電話都接不完了⋯⋯唉」。

保險 桃園 Dcard

延伸閱讀

最短命保單！和泰產隔離賠10萬急下架 金管會要查三點

台產防疫神單只剩傳奇！ 隔離理賠10萬元將絕跡

新防疫保單 隔離最多賠5萬

相關新聞

副駕出現「這些行為」很扣分 網友認同：最好睡覺不要煩我

開車時，坐在副駕的人可以是神隊友，也可以是豬隊友。一名網友提及，他的朋友跟女友在開車時吵架，原因是女友的行為，打擾到駕駛人的心情，讓該友人心情很不爽，引起網友討論「副駕最討厭的行為」。

欲確診獲賠10萬 她爆大學老師保單時效剩9天「趕快到處跑」

桃園本土疫情擴大，不少民眾主動防疫減少外出，卻有人為了得到防疫保單理賠確診者10萬元，自願出門增加染疫風險，令身邊親友十分不滿，憤而上網控訴某大學老師...

老闆竟然這樣給「一袋薪水」！ 網氣炸：真的很糟蹋人

上班族最期待發薪水的時刻，不過，一名網友提及，他的女朋友在一家飲料店打工時，領的薪水竟然是兩萬多塊的硬幣，讓許多網友傻眼，引起熱議。

再次居家辦公受得了？父母皮皮挫：有小孩就成地獄

國內新冠肺炎疫情再度拉警報，已有不少企業龍頭宣布啟動「居家辦公」，不少網友擔心，若再度升為三級警戒，又得淪為邊顧小孩邊工作的窘境，網友直呼「再一次居家辦公大家受得了嗎？」PTT鄉民崩潰表示，「有小孩就變地獄了」，但也有許多人相當期待居家辦公。

旅澳台人確診Omicron 篩檢後醫院直接放人「好啦回家吧」

Omicron肆虐全球，不少國家已將其視為流感，即使確診也不會強制隔離，一名旅澳台人分享，她近日確診就醫，院方竟直接放她回家，沒有任何追蹤觀察作業，部分公司甚至主張「隔離休息7天就能來上班」，她無奈表示，Omicron絕非流感，她不只確診後發燒、疲憊、頭痛，之後還可能有後遺症。

套餐399→499「一周內漲幅25％」他傻眼：薪水怎麼都沒漲？

新的一年到來，各大餐飲龍頭紛紛喊漲，連小餐廳都無力支撐開銷，紛紛調整價格。有網友貼出某餐廳一周前後對比的價目表，短短一周內就漲了100元、漲幅高達25％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。