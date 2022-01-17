欲確診獲賠10萬 她爆大學老師保單時效剩9天「趕快到處跑」

桃園本土疫情擴大，不少民眾主動防疫減少外出，卻有人為了得到防疫保單理賠確診者10萬元，自願出門增加染疫風險，令身邊親友十分不滿，憤而上網控訴某大學老師口出狂言「期限到25號我還不趕快到處跑」自願當染疫缺口。

該名爆料者在「Dcard」發文表示，一名某大學老師是自己男友親戚，沒想到在周末家庭聚會上聽到他竟說出「我有保保險確診有10萬可以拿，期限到25號我還不趕快到處跑，而且我才剛從中壢回來唷，等等再去台茂吃晚餐買鞋子」，目前距離保單時效剩9天。

爆料者聽到當下傻眼，於是公開抱怨「保險是這樣用的嗎？我不想被你傳染到啊！」，直言現在桃園疫情嚴重，自己連假日也沒意願出門，但某大學老師的偏差觀念讓她質疑「是不是就是有這種人疫情才會爆啊，我要躲在房間到什麼時候啦！政府什麼時候才要硬起來啊？」

網友紛紛大酸「OK啊…保險拿10萬，罰款罰30萬，外加後遺症」、「跟他說領人壽險更多錢」、「怎麼不說意外險死了有200萬拿」、「隔離就可以申請了，又不用到確診」、「人窮比鬼兇」。

但也有網友認為「有些人只是超愛講幹話讓大家笑一笑，根本不敢真的做」，還有法律學生說「這是屬於道德領域的部份吧！你也沒辦法說什麼」，不過文章意外釣出10萬保險的業務員回應「刻意的行為，這部分保險公司受理出險後還是會去調查的」，說明保單條款最後一條有告知義務，並無奈道出「我們每天電話都接不完了⋯⋯唉」。