新竹巨城爆確診者足跡 大批人潮「塞爆停車場」像逃難

新竹市政府16日指出，案17932曾於1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，昨晚巨城緊急閉店消毒，購物中心的旅客也被要求儘速離開。在現場的網友貼出一張停車場塞爆的照片，直呼「有種逃難的感覺」。

有網友在臉書社團「新竹人新竹事」貼出一張「停車場塞爆」的截圖照片，截圖內可見對方表示，「（巨城）停車場都出不去了，塞爆，有種逃難的感覺」。

不少人在現場的網友留言「7:10幾分看到遠百要7:00關店，說是確診者來過遠百要消毒」、「還好剛剛18:40結帳時店員有告知，已逃離」、還卡在8樓」、「有足跡大家都害怕，跟逃難一樣」。

還有網友留言「請回家後14天不要出來走動」、「也不用逃啦，剛剛說是禮拜二晚上去藏壽司吃飯，都這麼多天了」、「人家五天前就來啦，有病毒會傳染，去的通通中，現在應該是去隔離吧」、「不要馬上逃，要檢驗後才可以出去，以免又傳到外面」。