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阿明做錯什麼？餐廳狂貼「不要阿明」網齊愣 內行揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「不要阿明」是指什麼？圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
一名網友好奇「不要阿明」是指什麼？圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

常見到許多店家門口會貼「謝絕推銷」、「禁止寵物入內」等告示，但最近一位網友發現，不少店家貼「不要阿明」，而且有些還寫英文「NO AMIN」，讓人感到疑惑「阿明做錯了什麼？」不過內行人揭真相是這點。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，指出「看來只是不歡迎阿明來吃飯」，照片看到幾張用紅字寫的「不要阿明」、「謝絕阿明」標語，甚至還翻成英文「NO AMIN」，讓網友驚訝「阿明做錯了什麼？為何不能來吃飯？」

一名網友好奇「不要阿明」是指什麼？當地人解答「是一間維修冷藏設備的業者」。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
一名網友好奇「不要阿明」是指什麼？當地人解答「是一間維修冷藏設備的業者」。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

貼文一出，引發網友熱議，有人笑稱「小明：還好我是小明」、「在哪？林北偏要去」、「我就問，阿明到底做錯什麼？」、「為什麼要拒絕我」、「阿明被嫌棄」、「人家不歡迎就別去了」。

內行人解答，其實這是在馬來西亞砂拉越州古晉市，阿明是修理各類冷藏設備的業者，但該業者會到處去別人的商店，未經過同意就擅自黏貼自己的廣告，在店家的冷藏櫃，因此遭到餐飲業者討厭，也有人批評「該業者不會修理，又要到處張貼廣告，不少餐廳被他們氣死」。

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