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公司強迫員工打疫苗 網友批評：要提供有薪假

聯合新聞網 / 綜合報導
網友指出，某間公司強迫員工在過年前施打第二劑疫苗，文章曝光後，許多人建議他應該「請公司提供有薪假」。聯合報系資料照
網友指出，某間公司強迫員工在過年前施打第二劑疫苗，文章曝光後，許多人建議他應該「請公司提供有薪假」。聯合報系資料照

本土疫情持續升溫，桃園機場群聚案持續擴大，指揮中心放寬第3劑疫苗接種資格，台北市疫苗預約系統今（14日）上午9點開放，短短15分鐘內就有4萬3000多人預約，不少公司都希望員工盡快接種疫苗，取得保護力。不過日前有網友指出，朋友的公司強迫員工施打疫苗，還要求「過年前」一定要打滿第二劑。

一名網友在PTT發文表示，他的朋友打了第一劑疫苗後，出現不良反應，經過一個月的休養身體才恢復，但主管卻要求他們「過年前」一定要打第二劑，還要求員工「繳交施打證明」，不然就得要快篩，但原PO質疑「朋友的工作是一般公司的行政，不是24類場域人員」，為何公司可以強迫員工打疫苗？

對此，許多人建議「離職」，直言「離職以示抗議」、「太過分了，應該離職學國外，爭取疫苗自由權」、「寧願離職也不能屈服」，但也有人認為「如果要快篩的話，要請公司提供快篩試劑，不然沒資格要求員工」、「叫公司給有薪疫苗假」。

疫苗 快篩

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