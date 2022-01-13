怕吃尾牙遭群聚感染 他抖問「為何硬要辦」網友秒答3原因

疫情持續升溫，今日新增14例本土個案，讓不少員工擔心尾牙聚餐的風險，日前有網友指出，疫情仍在延燒，但許多公司不取消尾牙，明明群聚用餐會有風險，後果也不堪設想，為何還「硬要辦尾牙」？網友秒答「因為訂金付了，政府沒有宣布不能內用，而且員工也想吃」。

一名網友在PTT指出，現在國內疫情延燒，但有一堆公司不取消尾牙，沒有考慮到新冠肺炎的嚴峻情況，明明「群聚用餐就是會有風險，萬一染疫的話，後果也會不堪設想」，因此他問「今年還要辦尾牙的公司，是抱持著什麼心態？」

對此，有網友指出「有些公司是想照顧餐飲業生計」、「員工也想吃頓免錢好料」、「不辦尾牙會被員工酸，辦了又會被社會罵」、「不管有沒有疫情，尾牙都是沒必要的」、「因為餐廳不給退訂金」、「可能是錢已經付了」、「沒得病為何不吃尾牙？」

也有許多網友想吃尾牙，指出「我們11號剛辦完，好險沒取消」、「我們明天尾牙」、「南部照辦」、「正常辦+1，本來就大多數人都不在意了」、「吃完了，爽耶」、「今天通知取消了，QQ」、「我們取消了，改發錢跟訂餐」，有人則認為，不應該太過恐慌，指出「政府不下令 ，取消訂單人家也不退錢」、「群聚上班就不危險嗎？」、「不敢吃就乖乖躲」。