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歸剛欸！他一天接4通騷擾投資電話 崩潰罵：實聯制成個資破口

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾都有接過推銷電話的經驗，但近期這類騷擾電話越來越多，讓人不堪其擾。示意圖／Ingimage
許多民眾都有接過推銷電話的經驗，但近期這類騷擾電話越來越多，讓人不堪其擾。示意圖／Ingimage

你也被推銷電話弄得不勝其擾嗎？許多民眾都有接過股票投資、汽車貸款…等推銷電話的經驗，但許多網友發現，近期這類騷擾電話越發層出不窮，一天甚至會接到三、四通，讓人相當困擾，部分民眾懷疑實聯制使個資更容易外洩，進而引起網路熱議。

一名網友在「爆怨2公社」發文怒問「我看起來有像負債要貸款嗎？」，他表示最近一直接到騷擾電話，就算封鎖了一個號碼，還會有千千萬萬通電話打來，「整天、整天一直打，掛掉又來」，搞得他一肚子火。貼文也附上他的通話紀錄，從圖片可見，一排長長的推銷、騷擾電話，數量之多相當誇張。

一名網友也在PTT上抱怨，自己莫名被拉進飆股群組，自此之後再無安寧，每天都接到一堆車貸、貸款的推銷電話，讓他懷疑是否是實聯制產生的「個資破口」，讓他的通訊方式外洩。另一名網友也分享個人經驗，他認為「實聯制沒用，騷擾電話變多才是真的」，文中提到他只要外出就一定會乖乖掃實聯制，結果一天至少接三、四通騷擾電話，讓他崩潰直問「我就問有沒有實聯制沒用，騷擾電話變多的情況？」

許多人也深受推銷電話騷擾之苦，紛紛留言抱怨「他們最近打的時間很誇張，讓人更惱怒」、「我最多連續接6通，第6通被我罵了」、「我遇到同一位女生聲音，一直換不同號碼打給我，封鎖不完」、「最近爆炸多這種電話，還加上股市的」，也有人透露商業秘辛「快過年了，有業績壓力啊」、「有業績壓力，打2000人，有成功貸款的，只要一個、每天一個，月底才能賺飽飽」。

而針對實聯制是否造成聯絡資訊外洩，網友則呈兩派看法，部分民眾覺得騷擾電話因此增加，「簡訊實聯制之後，一堆這種電話」、「有開始掃之後，原本一個禮拜三、四次，現在直接一天五通」、「實聯制下的產物」，也有人認為兩者毫無關聯，「可是你怎麼確定實聯跟騷擾電話有關？」、「照理說以實聯制的機制，除非電信公司洩漏，不然不太可能會外流」、「與其懷疑實聯制，電商平台還比較有可能」。

騷擾電話接連不斷，內政部刑事局《CIB局長室》也在臉書叮嚀大眾，「投資一定有風險，沒有穩賺不賠」，若接到這類「賺大錢」的推銷電話，應先打165進行查證，以維護自身權益。

網友分享自己的通話紀錄，一排全都是騷擾、推銷電話，數量相當驚人。圖／取自爆怨2公社
網友分享自己的通話紀錄，一排全都是騷擾、推銷電話，數量相當驚人。圖／取自爆怨2公社

個資 實聯制

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