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他帶女兒去收驚拿到「史迪奇符咒」 網笑瘋：被宮廟耽誤的畫家

聯合新聞網 / 綜合報導
一名爸爸帶著4歲的女兒去收驚，女兒竟在符咒上看到「史迪奇」，吸引1.5萬名網友按讚。圖／爆廢公社公開版
一名爸爸帶著4歲的女兒去收驚，女兒竟在符咒上看到「史迪奇」，吸引1.5萬名網友按讚。圖／爆廢公社公開版

現代醫療發達，但仍有不少民眾相信傳統習俗，當遇到長期做惡夢或生病無法痊癒的狀況，會帶去廟宇請師傅收驚或拿符咒避邪，一名爸爸帶著4歲的女兒去收驚，女兒竟在符咒上看到「史迪奇」，引起不少網友熱議。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，4歲的女兒因半夜常常做惡夢，他決定帶女兒去廟裡收驚，正準備燒淨符水要幫女兒洗澡時，女兒童言童語地說，「爸爸，神明叫史迪奇來保護我嗎？」，原po一聽想當疑惑，女兒比了比符紙上的圖像說，「這裡啊！」，原po這時才恍然大悟，此文一出，吸引1.5萬名網友按讚。

網友紛紛表示，「買一隻史迪奇放她房間吧！讓她抱著睡覺，比較有安全感」、「超像的啦」、「史迪奇表示：這樣也被認出來」、「以後有沒有米奇或是柴犬」、「被宮廟耽誤的畫家」、「最近剛收入麾下，想不到被妳給說破了，這間玄天上帝廟要出名了，以後很多小朋友去都說要給史迪奇保護，哈哈」、「直接搓破笑點」、「神明也知道小朋友喜歡卡通人物」、「跟她說對！他就是小孩子的神」、「你這樣我以後看到史迪奇會想點香欸」、「可愛的符文」、「這女兒也太可愛了啦，話說師傅應該也是史迪奇迷才是」、「專門為孩子寫的兒童符」。

有網友則表示，「這符咒有加強版有外加一個圖騰，你有加錢對不對」，原po則回應，「我也不懂，收驚費用100加一份金紙50元，收完後師姐就會準備這一份符紙跟花草鹽米，讓我們帶回家洗澡，有一張是壓枕頭下睡的」。

一名爸爸帶著4歲的女兒去收驚，女兒竟在符咒上看到「史迪奇」(右)，吸引1.5萬名網友按讚。圖／迪士尼
一名爸爸帶著4歲的女兒去收驚，女兒竟在符咒上看到「史迪奇」(右)，吸引1.5萬名網友按讚。圖／迪士尼

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