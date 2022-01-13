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影／嚇哭！嫩嬰突頭朝地摔落 爸快手撈回網歎：救回兩條命

香港01 / 記者布萊恩／報導
寶寶突然從嬰兒椅內翻落，爸爸一秒神救援。圖／截自影片
寶寶突然從嬰兒椅內翻落，爸爸一秒神救援。圖／截自影片

照顧寶寶一定要時刻留神，否則隨時有意外！台灣有一名8個月大嬰兒在兒童座椅上玩耍時，突然掙脫失足頭向下翻落地面，幸好爸爸反應極快一手抓住，才沒有受傷。片段上傳到網路，爸爸救寶寶的神反應獲網友大讚，亦有網友笑言，爸爸其實是救了自己一命，「寶寶撞到的話，媽媽手上的菜刀就飛到爸爸身上了」。

網上近日流傳片段，片段見到寶寶正坐在兒童座椅上，爸爸在一旁邊吃飯邊看顧嬰兒，媽媽則在後方洗碗。詎料爸爸走到兒童座椅旁撿東西時，寶寶突然掙脫座椅安全扣爬起來，重心不穩頭向地翻落地面，幸好千鈞一髮之際，爸爸神反應立即轉身回頭，一手抓住嬰兒衣服末端，把嬰兒一抱入懷，沒讓寶寶摔倒地上。

網友看過片段後都大讚爸爸反應快，「這爹反應也太好了吧」、「爸爸真是好身手」、「還好爸爸是神隊友」。亦有網民笑言，爸爸其實是救了自己一命，「寶寶撞到的話，媽媽手上的菜刀就飛到爸爸身上了」、「男性總能在最後一刻發揮不可思議的神力，然後解救自己的性命」、「爸爸那一刻人生跑馬燈吧」。

也有網友疑問為什麼寶寶坐兒童座椅時沒扣安全帶。爸爸則指，當下其實有扣安全帶，惟可能寶寶體型太小鬆脫，未來會在座椅後放小枕頭，或是用背帶背著他，避免發生危險。

延伸閱讀：

爸爸只顧推嬰兒車衝過馬路　任孩子墮後狂奔超驚險

內地爸任2歲仔扭計坐馬路　8秒後險捲貨車底

文章授權轉載自《香港01》

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