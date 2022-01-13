毛毛的…他停車遇「一人臉」配上熊抱哥 網友驚：這車恐招陰

人嚇人真的會嚇死人！一名網友停車時望向對面停車的車輛，發現「有東西」對著它微笑，讓他當場嚇傻，直呼「差點嚇到扔手機」。網友卻認為這樣有嚇阻作用，能達到防盜效果。

一名網友在「爆廢公社二館」貼文表示，日前到一處地下停車場停車時，看到對面已停好的車輛似乎怪怪的，結果仔細一看，副駕駛座椅背上竟然放置鬼面具，讓他嚇到不行，表示「妖壽骨，差點嚇到扔手機」，走進該車輛，也發現椅墊一旁有《玩具總動員》「熊抱哥」作陪，雖然該玩偶可愛，但熊抱哥「斜眼」看人的模樣，加上兩者搭在一起，似乎有說不出的詭異感。

副駕駛座擺放鬼面具，讓網友笑稱有防盜作用，但也有人認為這車「恐招陰」。（翻攝自爆廢公社二館）

該系列照片引來不少網友討論，表示「真的會嚇到人」、「幹嘛亂看」、「嚇到閃尿」、「差點嚇到把油門當成煞車用力踩」、「這台車會招陰，對車主本身非常不好，所以車主別太得意」，但也有不少網友大讚把鬼面具放在車裡「防盜沒問題」。