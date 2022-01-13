確診像感冒「連醫院都不用去」 在荷台人納悶：台灣在怕啥？

Omicron在全球延燒，近來也造成台灣確診數不斷增加，引起國人恐慌，深怕去年3級警戒的噩夢再度重演。不過有一位旅居在荷蘭的台灣人表示，不懂台灣在怕什麼，在荷蘭，確診者完全沒去醫院，多休息14天快篩沒事，就繼續上班了，「真的跟感冒沒兩樣」，甚至也沒有後遺症，此文也引起網友熱議。

一名旅居荷蘭的台灣人網友在PTT發文說，其實一直很納悶，台灣在怕啥，荷蘭雖然疫苗普及率高，每天確診數破萬，鄰近的法國更是一天20萬，但都還是可以互相到彼此的國家，也沒篩檢，荷蘭路上行人也都不戴口罩。

他也接著說，自己周遭有三個朋友確診，也就是在家躺著、休息、多喝水，完全沒去醫院，然後14天快篩沒事，就繼續上班了，哪像台灣那麼恐慌，「真的跟感冒沒兩樣」，原po也問朋友有味覺喪失嗎，他們也都表示沒有。

其中有一位朋友，確診14天後直接去慢跑，也認為沒有比較喘，代表肺部應該是沒什麼影響，「現在就是共存啦，因為不可能清零，歐洲崇尚自由、人權，光政府要求戴口罩他們就很反感了，有的不戴，不然就是戴了整個鼻子露出，跟沒戴一樣」。

此文一出也引起網友熱議，紛紛留言，「同意，政府好像很害怕確診」、「台灣人怕死」、「台灣人身體健康不好，慢性病超多，所以去年台灣的死亡率才那麼高」、「我也不知道在怕啥，但就亞洲人的特性」、「我五月就得過了，完全沒症狀沒後遺症，還領了十幾萬保險，到底怕啥」。

不過也有人覺得，「荷蘭進法國需要48小時內PCR或快篩陰性，誰說不用篩檢？」、「我OK、你先確診看看是不是這樣」、「他們沒後遺症又不代表自己不會」、「問題是小孩沒打疫苗」、「上半年確實很可怕，沒疫苗打，如今都打兩劑了，我反而沒那麼怕了，平常心防疫」。