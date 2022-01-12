聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫旅館供「超寒酸早餐」 網見吐司果醬諷：良心剛好用完？
農曆春節將至，不少在外工作或唸書的台灣人都會趁年前返國，而有位從國外回國要隔離的網友分享，自己住在桃園的某間防疫旅館內，沒想到某天提供的早餐竟寒酸到令他傻眼，讓他不禁無奈喊「這個果醬真的是精簡到驚訝，就算是原物料上漲也不要這麼誇張吧⋯⋯」。
原PO在臉書粉專《爆料公社》上投稿分享，自己並不是要抱怨旅館，是要抱怨提供早餐的早餐店，因為桃園某防疫旅館提供了草莓三明治當早餐，但這三明治的果醬真的是精簡到驚訝，讓他直喊「消費者的錢也是錢啊！」
此文一出，便有許多網友紛紛分享自身經歷表示，「懂⋯塗一面這樣也行」、「其實很多的早餐店都是這樣喔～沒打開看而已」、「這算什麼，我還吃過三角飯團只有一片鮭魚碎屑」。
更有網友開玩笑地狂酸，「我看是因為早餐店的良心剛好用完，反正你也不能出來嗆聲，就看著你乖乖吞了」、「草莓醬的成本應該比其他口味的醬還低，如果是巧克力口味的不就要用畫筆塗一條線？」、「我還以為要稱讚果醬藝術，畫的跟嘴唇超像」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言