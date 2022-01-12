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防疫旅館供「超寒酸早餐」 網見吐司果醬諷：良心剛好用完？

聯合新聞網 / 綜合報導
從國外回國在隔離的網友分享，自己住在桃園的某間防疫旅館內，但沒想到某天提供的早餐竟寒酸的令他傻眼。 圖／《爆料公社》
從國外回國在隔離的網友分享，自己住在桃園的某間防疫旅館內，但沒想到某天提供的早餐竟寒酸的令他傻眼。 圖／《爆料公社

農曆春節將至，不少在外工作或唸書的台灣人都會趁年前返國，而有位從國外回國要隔離的網友分享，自己住在桃園的某間防疫旅館內，沒想到某天提供的早餐竟寒酸到令他傻眼，讓他不禁無奈喊「這個果醬真的是精簡到驚訝，就算是原物料上漲也不要這麼誇張吧⋯⋯」。

原PO在臉書粉專《爆料公社》上投稿分享，自己並不是要抱怨旅館，是要抱怨提供早餐的早餐店，因為桃園某防疫旅館提供了草莓三明治當早餐，但這三明治的果醬真的是精簡到驚訝，讓他直喊「消費者的錢也是錢啊！」

此文一出，便有許多網友紛紛分享自身經歷表示，「懂⋯塗一面這樣也行」、「其實很多的早餐店都是這樣喔～沒打開看而已」、「這算什麼，我還吃過三角飯團只有一片鮭魚碎屑」。

更有網友開玩笑地狂酸，「我看是因為早餐店的良心剛好用完，反正你也不能出來嗆聲，就看著你乖乖吞了」、「草莓醬的成本應該比其他口味的醬還低，如果是巧克力口味的不就要用畫筆塗一條線？」、「我還以為要稱讚果醬藝術，畫的跟嘴唇超像」。

早餐 防疫旅館 爆料公社

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