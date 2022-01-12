山頂洞人的石頭穴居？ 台中建案超奇葩設計引網熱議

是鎮煞？美化？還是未完工的成品呢？一名網友po出幾張正在施工的建案照片，三樓外頭放了許多顆大石頭，看起來外觀和重量都相當驚人，奇特的造型也吸引了超過2千則的網友留言。

Po文的網友也寫道，「跪求專業的人士可以告訴我，三樓外面擺一塊大石頭有何用意？」

再仔細一看，這些大石頭擺放的位置都很靠近邊緣，有的甚至還突出來，看起來就像是隨時會掉下去，而且這些石頭的形狀及顏色感覺也像是同一系列。

底下則有不少網友開玩笑留言，有人說可能是為了防止如果別人爬上來，就直接把石頭推下去；「做泰山石敢當」、「牛頓定律的新測點」、「壓著比較不怕颱風天」、「擋路沖？」、「很明顯是防禦工事」、「施工忘了帶走？」、「看誰還敢亂停車。」

後來有網友po出正確解答，原來這其實是台中梧棲一處新建案的工地，近三井outlet、清水、沙鹿等繁榮商圈。而該建案其中一項特色即主打「石穴植森陽台」，有趣的是，該建案的廣告DM和設計圖確實真的有把大石頭畫上去，有網友認為這是藝術，也有人看完覺得房子的地坪有點太小。