快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只PTT...王力宏再買臉書網軍？鄉民酸「落漆」：連這錢都省

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏。圖／宏聲音樂提供
王力宏。圖／宏聲音樂提供

李靚蕾今（12）日凌晨睽違三周再使出「蕾神之槌」，控訴王力宏帶著3陌生男子試圖硬闖家中，再度引起熱烈關注。而繼上午PTT出現一篇怒轟李靚蕾的文章，被抓包其發文IP位置遠在羅馬尼亞後，遭鄉民再抓包，臉書似乎也出現王力宏的網軍，不但力挺王力宏且留言內容如出一轍。

PTT上午先是出現了一篇題為「李靚蕾小姐知道大家都看膩了嗎？」文章，被抓包原PO的IP位置竟來自羅馬尼亞，讓鄉民忍不住批「網軍又來了」。沒想到，後來鄉民再發現臉書疑似也出現力挺王力宏的網軍，用不同帳號複製相同內容刷留言，粗糙手法也讓鄉民忍不住酸「錢給太少了」。

鄉民發現臉書疑似也出現力挺王力宏的網軍，用不同帳號複製相同內容刷留言，粗糙手法也讓鄉民忍不住酸「錢給太少了」。圖／翻攝自PTT
鄉民發現臉書疑似也出現力挺王力宏的網軍，用不同帳號複製相同內容刷留言，粗糙手法也讓鄉民忍不住酸「錢給太少了」。圖／翻攝自PTT

臉書留言截圖可見，被抓包明明有兩個不同帳號，卻留言一模一樣的內容，遭質疑根本是「複製貼上」，讓鄉民忍不住大酸「阿宏啊，給的錢還是要頂一點，洗的風向才能到位喔」、「笑死，複製一樣的是多爛」、「這錢應該給很少」、「好摳喔，買便宜網軍」、「不知道是不是只給便當錢」、「而且照片一副就假帳號的樣子，笑死」、「連網軍錢都要省」。

李靚蕾 王力宏 PTT 臉書 網軍

相關新聞

如果又禁止內用最後一餐想吃什麼？網友狂選這兩樣

本土疫情連數日增加，也讓民眾回想起無法外出用餐的恐懼。《Dcard》上一名網友就發文「如果要禁止內用，你最後一餐最想吃什麼？」引起網友熱烈討論。

小孩自摔受傷 飯店事後「關心慰問不夠」母抱怨引論戰

臉書社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》一名網友抱怨桃園某大飯店，卻引來網友論戰！該網友貼文表示，自己在11月底住宿時小孩跌倒受傷，因此叫了救護車。沒想到事後櫃檯不但沒詢問傷勢如何，退房後數天飯店也沒有任何關心慰問。她因此痛罵「這是服務業該有的態度嗎？」

他抱怨改用雲端發票「中獎率大幅下降」？ 網吐槽一關鍵

現在提供雲端發票發票的店家越來越多，《PTT》上一名網友卻發文抱怨，他發現他在改用雲端發票以後，中獎率大幅下降。讓他疑惑到底是哪裡出問題，並詢問其他網友「有沒有人跟我一樣」？

星巴克變成「平價神物」？網揭：這幾點比一般咖啡店好太多

咖啡品牌星巴克在進入台灣市場後，常給大眾一種消費者價格較高的印象，但卻有網友在《PTT》上發文指出「星巴克是不是變平價了？」引來許多網友細數「星巴克還有這些優勢」，早就已經不算貴了。

不只PTT...王力宏再買臉書網軍？鄉民酸「落漆」：連這錢都省

李靚蕾今（12）日凌晨睽違三周再使出「蕾神之槌」，控訴王力宏帶著3陌生男子試圖硬闖家中，再度引起熱烈關注。而繼上午PTT出現一篇怒轟李靚蕾的文章，被抓包其發文IP位置遠在羅馬尼亞後...

山頂洞人的石頭穴居？ 台中建案超奇葩設計引網熱議

是鎮煞？美化？還是未完工的成品呢？一名網友po出幾張正在施工的建案照片，三樓外頭放了許多顆大石頭，看起來外觀和重量都相當驚人，奇特的造型也吸引了超過2千則的網友留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。