聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只PTT...王力宏再買臉書網軍？鄉民酸「落漆」：連這錢都省
李靚蕾今（12）日凌晨睽違三周再使出「蕾神之槌」，控訴王力宏帶著3陌生男子試圖硬闖家中，再度引起熱烈關注。而繼上午PTT出現一篇怒轟李靚蕾的文章，被抓包其發文IP位置遠在羅馬尼亞後，遭鄉民再抓包，臉書似乎也出現王力宏的網軍，不但力挺王力宏且留言內容如出一轍。
PTT上午先是出現了一篇題為「李靚蕾小姐知道大家都看膩了嗎？」文章，被抓包原PO的IP位置竟來自羅馬尼亞，讓鄉民忍不住批「網軍又來了」。沒想到，後來鄉民再發現臉書疑似也出現力挺王力宏的網軍，用不同帳號複製相同內容刷留言，粗糙手法也讓鄉民忍不住酸「錢給太少了」。
臉書留言截圖可見，被抓包明明有兩個不同帳號，卻留言一模一樣的內容，遭質疑根本是「複製貼上」，讓鄉民忍不住大酸「阿宏啊，給的錢還是要頂一點，洗的風向才能到位喔」、「笑死，複製一樣的是多爛」、「這錢應該給很少」、「好摳喔，買便宜網軍」、「不知道是不是只給便當錢」、「而且照片一副就假帳號的樣子，笑死」、「連網軍錢都要省」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言