不只PTT...王力宏再買臉書網軍？鄉民酸「落漆」：連這錢都省

李靚蕾今（12）日凌晨睽違三周再使出「蕾神之槌」，控訴王力宏帶著3陌生男子試圖硬闖家中，再度引起熱烈關注。而繼上午PTT出現一篇怒轟李靚蕾的文章，被抓包其發文IP位置遠在羅馬尼亞後，遭鄉民再抓包，臉書似乎也出現王力宏的網軍，不但力挺王力宏且留言內容如出一轍。

PTT上午先是出現了一篇題為「李靚蕾小姐知道大家都看膩了嗎？」文章，被抓包原PO的IP位置竟來自羅馬尼亞，讓鄉民忍不住批「網軍又來了」。沒想到，後來鄉民再發現臉書疑似也出現力挺王力宏的網軍，用不同帳號複製相同內容刷留言，粗糙手法也讓鄉民忍不住酸「錢給太少了」。

鄉民發現臉書疑似也出現力挺王力宏的網軍，用不同帳號複製相同內容刷留言，粗糙手法也讓鄉民忍不住酸「錢給太少了」。圖／翻攝自PTT

臉書留言截圖可見，被抓包明明有兩個不同帳號，卻留言一模一樣的內容，遭質疑根本是「複製貼上」，讓鄉民忍不住大酸「阿宏啊，給的錢還是要頂一點，洗的風向才能到位喔」、「笑死，複製一樣的是多爛」、「這錢應該給很少」、「好摳喔，買便宜網軍」、「不知道是不是只給便當錢」、「而且照片一副就假帳號的樣子，笑死」、「連網軍錢都要省」。