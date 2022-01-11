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歸剛欸！路邊停車遭貼「這車位我停很久」 他氣炸一招反擊

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO車子被人貼紙條警告「這車位我停很久了」，讓他一看氣炸，決定買鎖牽自己的機車來反制。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
原PO車子被人貼紙條警告「這車位我停很久了」，讓他一看氣炸，決定買鎖牽自己的機車來反制。圖翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」

在台灣，越接近市區的車位越難找，民眾常為了一個車位吵到叫警察。近日一位網友在家裡附近找到車位，沒想到早上醒來卻被貼紙條警告「這車位我停很久了」，讓他一看氣炸，用一招反制讓許多網友讚爆！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他有一天起床發現車子被貼小紙條，內容寫著「不好意思！這車位我已經停很久，不知道為什麼你想搶去停車，如果想停，為何不自己找車位停呢？」，他一看火氣上來，質疑對方「難道活在平行時空？」，為何停久就能佔地為王？

後來原PO決定反制，再度發文更新進度透露他買兩條密碼鎖，並牽了自家兩台機車鎖在該處，還貼紙條回擊對方「地是你買的？停久就你的？找車位吧你！」。原PO說道，警方到現場也覺得莫名其妙，不解對方的佔位心態。

原PO表示，他平常不會用機車幫汽車佔位，但這次真的忍無可忍，而且用Google map一查才發現對方長期將車停在這裡，「真的以為停久了就是他的喔...」，既然如此，就不要怪他回擊。

貼文一出，讓不少網友齊聲叫好，「停好停滿」、「看了好爽」、「支持！以其人之道還治其人之身，有些人就是腦子裡只有自己，不過你要小心你的車子喔，這類人通常心眼很小」、「天啊，好舒壓的一篇文，希望還能有後續啊」、「裝個監視器對著現場錄吧」。

爆廢公社

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