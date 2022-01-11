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南部辦桌這道菜沒在切的 網友驚呼：真的亂來

聯合新聞網 / 綜合報導
網友驚見南部辦桌的烏魚子，直呼「真的亂來」。圖擷自臉書「爆廢公社二館」
網友驚見南部辦桌的烏魚子，直呼「真的亂來」。圖擷自臉書「爆廢公社二館」

又接近農曆春節，要帶什麼年節禮物回家，多數人的首選之一莫過於烏魚子，因為台式餐飲中，尤其是傳統辦桌流水席，烏魚子是必備菜餚，更是不可缺的佳餚。不過近日有一位網友去參加南部鄉親辦桌時，看到烏魚子上菜時，大大驚呼「南部鄉親辦桌真的亂來」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」上貼出一張照片表示，「南部鄉親辦桌真的亂來」。照片中看到餐桌上的大盤除了擺放一盤綜合海鮮外，還有好幾盤烤好的烏魚子，從烏魚子的形狀上看來，應該是對切後就端上桌了，讓原PO驚呼南部鄉親辦桌「烏魚子都沒在切，一次給一半，怎麼吃啦」，更大讚「#南部就是霸氣」。

貼文一岀，網友看完後紛紛留言回應「大氣」、「南部的豪氣正常發揮」、「工資很貴，為了省工」、「這樣吃才爽」，有網友更豪邁的指出「誰在跟你切片吃，南部人都整塊拿起來咬的」，也有不喜歡烏魚子的人表示「不喜歡吃烏魚子，不懂哪裡好吃」。

其實烏魚子有其料理方式，很多網友分享「吃」烏魚子的方法，「切薄片＋水梨片，試試看」、「高粱烤，加水梨、蘋果都可以」、「我們這邊都沒有烤，切薄片加蒜苗蘋果吃」，還有人直接分享經驗「我以前也是不喜歡烏魚子，覺得又鹹又腥怎麼有人喜歡，我過了大概22歲後，口味就開始變了，覺得烏魚子還蠻好吃的」。

爆廢公社

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