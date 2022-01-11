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獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

如果又禁止內用最後一餐想吃什麼？網友狂選這兩樣

聯合新聞網 / 綜合報導
火鍋示意圖。圖／Ingimage
火鍋示意圖。圖／Ingimage

本土疫情連數日增加，也讓民眾回想起無法外出用餐的恐懼。Dcard》上一名網友就發文「如果要禁止內用，你最後一餐最想吃什麼？」引起網友熱烈討論。

原PO表示，他看到本土案例+11的新聞後，心裡「瑟瑟發抖」，原本以為尾牙或春節可以去外面吃個大餐，現在恐怕「計畫趕不上變化」。他好奇如果禁止內用令發布，大家會想先去吃什麼？他自己的排名前三項是「拉麵、熱炒、火鍋」。

網友的答案五花八門，最多人選擇的是火鍋跟燒肉，或是在家無法準備的東西「燒肉，在家烤跟在燒肉店完全不能比！」，「想要吃到飽吃爆」、「壽司，壽司就是要吃現做的啊 」、「絕對是火鍋，每個月都要吃兩三次」。

也有些人首選內用才有氣氛的店「當然是咖啡廳，大部分餐廳還能外帶所以還好」、「牛肉湯，牛肉湯外帶不好吃」、「牛排要內用才有feel啊」、「韓國料理吧！韓國料理外帶就不好吃」、「拉麵！拉麵內用才是真靈魂」、「雪花冰，內用外帶真的是兩個世界」

Dcard 火鍋 咖啡廳 吃到飽

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