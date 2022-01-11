如果又禁止內用最後一餐想吃什麼？網友狂選這兩樣

現在提供雲端發票發票的店家越來越多，《PTT》上一名網友卻發文抱怨，他發現他在改用雲端發票以後，中獎率大幅下降。讓他疑惑到底是哪裡出問題，並詢問其他網友「有沒有人跟我一樣」？

2022-01-07 14:33