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本土再爆！網見「桃機群聚」恐怖破口：過年掰了

聯合新聞網 / 綜合報導
桃機染疫確診案例持續增加，指揮中心開始針對第一線風險人員擴大採檢，等候採檢的人排隊繞了一圈，一度靠近入境大廳跟入境旅客接近，後來才重新安排動線錯開。圖／聯合報系資料照片
桃機染疫確診案例持續增加，指揮中心開始針對第一線風險人員擴大採檢，等候採檢的人排隊繞了一圈，一度靠近入境大廳跟入境旅客接近，後來才重新安排動線錯開。圖／聯合報系資料照片

桃園機場群聚案件持續延燒，指揮中心也重新調整先前鬆綁的口罩規定。然而，因目前本土個案不斷暴增的消息，便有不少網友擔心下個月農曆新年假期會不會受影響，便想藉貼文詢問「春節連假是不是GG了？」

桃機群聚風暴持續擴大，從清潔人員、歌友會與家庭接觸者、保全、防疫計程車司機、手推車人員都陸續確診。昨（9）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布新增11例確診，晚間又爆出一名桃園國小學生也染疫，而今日陳時中更表示，本土病例再增6例相關個案。

對此，便有網友擔心的呼籲大家勤洗手、好好戴上口罩，實聯制也不要鬆懈，因為疫情似乎有捲土重來的趨勢，「宇宙大爆炸」、「天啊又要爆發了嗎」、「別再讓人回國好嗎」、「快封不然我的期末考要爆了」、「春節假期正式完蛋」、「還想回台過年啊？給你三級關在家」。

此外，更有網友以「直接升四級警戒你各位可以接受？」為題發文，表示現在疫情又變得嚴峻，如果下周直接升為四級警戒，讓公司尾牙也通通取消改發現金，過年交通管制大家都回不了鄉，連婚宴也都必須被迫延期或取消，甚至「停班停課、改居家模式、餐飲通通外帶不准內用」，詢問大家是否可以接受。

此文一出，便有許多網友反駁這想法，紛紛表示「還在走回頭路，你夢醒了沒」、「現在圍爐的餐廳都訂好、過年出去玩的飯店也客滿，升級只會讓自己的滿意度下降」、「一堆尾牙跟年夜飯取消，餐飲業會崩潰吧」、「四級是訂好看的，再嚴重都不會有」、「不用啊，快跟病毒共存好嗎」、「可以，反正本來就不回去，這樣還可以不用被OO，省一堆紅包錢」。

桃園機場 疫情 停班停課 陳時中 爆炸

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