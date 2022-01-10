台灣本土確診案不斷 網友問「再升三級你OK？」引熱議

新冠肺炎病毒不斷突變，全球疫情持續升溫之下，繼台灣在2021年7月底從三級疫情警戒降級後，現在本土疫情狀況又升溫。一名網友提問，如果國內又調整防疫規範為三級疫情警戒，「你真的OK？」引起許多網友熱議。

去年全國維持三級疫情警戒時，許多商家因生意不好而賠錢或倒閉，一名網友在「PTT Gossiping」提及，連網路名人館長也賠了8000萬台幣，向網友提問「認真問一下，再一次升三級的話，你真的OK嗎？」

不少網友紛紛留言「我ok啊」、「拜託快升」、「升十年的三級我都ok啊」；也有網友樂觀表示「現在升級可能一個月就解決了」、「OK啦，可以發七倍券不好嗎」、「真的OK，WFH（Work from home，居家工作）爽」、「街道冷清多了，覺得比較舒服」、「想視訊會議、視訊上課」、「漲價的店都倒一倒吧，一堆跟風漲價的」。

但也有許多網友擔憂，升三級疫情警戒後，生活將會嚴重受到波及，「沒開店的其實還好，但是怕喜歡的店倒光」、「覺得心靈很累..不想要」、「我覺得我會被資遣」、「我會失業，拜託別鬧了」。

其他網友覺得，升不升也沒所謂，「根本沒差」、「升三級，然後社畜繼續上班」、「三級跟二級差在哪？還不是一出門就得戴口罩」、「沒差啊，還不是要工作」、「反正都亂漲價了，無所謂」。