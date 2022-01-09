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台灣泡麵「4點」輸國外 網友指包裝設計落後：嫌很多年了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，台灣的泡麵杯蓋難以撕開，引起網友討論各國泡麵的包裝設計。 圖／ingimage
一名網友提及，台灣的泡麵杯蓋難以撕開，引起網友討論各國泡麵的包裝設計。 圖／ingimage

自從韓國流行文化侵襲亞洲，韓國「拉麵」也備受歡迎。一名網友提及，台灣的泡麵杯蓋難以撕開，但韓國、日本、泰國、香港的泡麵杯蓋卻很容易開啟，引起網友討論各國泡麵的包裝設計。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，韓國、日本、泰國、香港的泡麵杯蓋很容易開啟，但每次吃台灣泡麵時都很不爽，因為泡麵杯蓋都超級難撕開，不是打開缺一角，就是像被狗啃。原PO憶述，以前台灣泡麵杯蓋很好開，問道「到底為什麼現在都變成這樣？」

許多網友認同回應，「嫌了很多年了，還是沒改進」、「以前蠻好撕的，後來摳死當（降低成本）變難撕」、「同感，爛死了。日本要直線撕開的包裝也超好撕，撕開是平整的一直線，看了就舒服」、「以前無感，直到買了日本泡麵才知道有比較有差」、「我每次撕台灣泡麵蓋都會破」。

也有網友指出，國外泡麵包裝設計的四個優點：不同材質的杯蓋、有排水孔、容易撕開的醬包以及圓形泡麵，「封蓋紙的材質不同，日本的用手很難撕破」、「日本乾麵系列還會做可以撕一半的漏水孔，直接撕開就內建濾網」、「東南亞乾麵也有瀝水孔了」、「國外的醬包撕開線都很平整，台灣的永遠正反面都不在同個高度，所以擠醬手一定會摸到其中一面的醬」、「每個人家裡都是圓形碗，結果還來個方形麵，有的還要折斷麵體才能泡，韓國泡麵還會特別在麵體中間壓一個凹槽，讓煮的人方便打蛋」。

泡麵 日本 漏水 東南亞 拉麵

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