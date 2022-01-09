麥當勞哪個餐點最雷？網友點出「1個經典」食物

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提問「麥當勞最難吃的食物」，引起網路回響。 圖／ingimage
一名網友提問「麥當勞最難吃的食物」，引起網路回響。 圖／ingimage

速食餐廳提供省時的餐點服務以及美味的食物，老少咸宜。不過，一名網友提問麥當勞最難吃的食物是什麼，引起許多網友討論，並點出「蘋果派」最不好吃。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，不想在麥當勞吃到不好吃的食物，便向網友提問「想避雷啦，有沒有哪個套餐或食物是最雷的啊？」許多網友則紛紛表示「蘋果派味道很化學，不知道是不是肉桂太多」、「曾經好奇咬口蘋果派，之後再也不敢碰它了」、「蘋果派，光聞到就快吐了」、「蘋果派，要甜死誰」、「蘋果派，口感就是怪怪的」。

不過，也有網友持不同意見，「蘋果才是王道，好不好」、「蘋果派明明就是神作」、「蘋果派明明超好吃的，必點好嗎」、「蘋果派超好吃」、「覺得蘋果派難吃的就是不喜歡肉桂的人」。

其他網友認為，一些漢堡包也不好吃，「薑燒豬肉長堡」、「醬燒豬肉真的難吃」、「嫩煎雞腿堡，醬超難吃」、「嫩煎雞腿堡，每次吃都覺得好腥」、「嫩煎雞腿堡，我唯一沒吃完的漢堡」、「嫩煎雞腿堡的醬超難吃，還我板烤雞腿堡」、「長堡很雷」、「麥香魚，就算肚子超餓還是覺得有塑膠味」。

麥當勞 漢堡 套餐 速食

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