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嫌設計師開價太貴！ 奧客喊「寫春聯都不到300元」

聯合新聞網 / 綜合報導
春聯示意圖。聯合報系資料照
春聯示意圖。聯合報系資料照

藝術作品富含設計師們的創意巧思，背後的心血往往不為人知，若以過低的價格想購買，可能會引來設計師們不滿。日前一位藝術家李思穎指出，有店家找她設計LOGO，卻只想要付「160元」，引發網友討論。

經營鋼筆創作粉絲團「做作的Daphne」的藝術家李思穎，昨（7日）她貼出一張與客戶的對話截圖，對方找她設計店家LOGO，當她報價設計費用後，對方表示，有點超出預算，沒想到會這麼貴，還嗆「我們這邊路邊寫春聯，一副也才200-300元」，質疑「設計LOGO要到萬元？」

這句話惹怒李思穎，直言「你可以直接找路邊寫春聯的幫你寫」，沒想到對方以為李思穎在開玩笑，回應「我還是覺得你的字比較好」，並指出「我們是一間小店，經濟不景氣，員工五個人都是再就業的媽媽，要靠我來養」，對方提出另一個方案「還是說你可以直接來我們店裡寫，你現場設計好，我直接付你時薪」。

李思穎接著回應「時薪兩萬元，車馬費另計」，對方馬上回應「我們店裡的時薪是一百六，兩萬元有點太誇張了」，並繼續詢問「那就定一百六可以嗎？」對此，李思穎直接在貼文回應「不可以」。

貼文曝光後，許多網友指出「很多人覺得好誇張，但是每天在不同地方上演」、「如果她不是反串，那還真的蠻不要臉的，自以為幽默？」、「真的好糟喔！」、「時薪160，其實也是可以叫自己家工讀生設計」、「這也太沒有行情跟概念了吧？」、「沒預算就自己寫」、「他以為你在開玩笑」。

藝術家李思穎PO出客人請她幫忙設計LOGO，卻離譜殺價的對話紀錄。圖擷自李思穎臉書
藝術家李思穎PO出客人請她幫忙設計LOGO，卻離譜殺價的對話紀錄。圖擷自李思穎臉書

藝術家 春聯

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