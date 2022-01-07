發票中4千元兌獎剩3小時 男上網求助「可分紅一半」結局曝光
每兩個月對統一發票是許多人的小確幸，看看能不能中個小獎，不無小補，不過發票中獎後還是要注意兌獎期限，以免錯失發財機會。一名網友透露自己中了去年（2021）7-8月的發票4000元，沒想到卻忘記去換獎，等到想起時已經剩下3小時，讓他哀號不已。
原PO日前在「爆廢公社」貼出自己中獎的7-8月發票，中了末5碼獎金金額4000元，但當他想起這件事時距離兌獎期限只剩下3小時，無奈之下只好PO網尋求鄉民意見，「還有救嗎？求廢友救援，不然要充公了，成功者可與你分享一半獎金，感謝廢友」。
貼文一出引起熱議，鄉民們紛紛給予建議，「快去登入雲端發票就可以了」、「用雲端可以領，直接匯到戶頭」、「打給財政部問問吧」、「7-11可以領現，請店員幫忙，領好幾次了」；還有人提議用APP領獎，「用財政部APP領」、「線上APP領獎」、「財政部發票APP綁定領獎帳戶會自動匯入」、「APP下載統一發票兌換，要設定好戶頭，很快就入帳了」。
原PO後來也嘗試用APP登入，但輸入資料後卻跳出「該張發票無法在APP領獎，請改至實體通路領獎」，事後他也留言揭曉結果，「已G（沒領到），感謝廢友」。據《財政部賦稅署》官網寫道，統一發票中獎人領取獎金的有效期間是開獎日之次月6日起的3個月內，逾期即不能發給，但領獎期限的最後一天，適逢星期六、星期日、例假或國定假日，則可以順延一天給獎。
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