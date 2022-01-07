發票中4千元兌獎剩3小時 男上網求助「可分紅一半」結局曝光

每兩個月對統一發票是許多人的小確幸，看看能不能中個小獎，不無小補，不過發票中獎後還是要注意兌獎期限，以免錯失發財機會。一名網友透露自己中了去年（2021）7-8月的發票4000元，沒想到卻忘記去換獎，等到想起時已經剩下3小時，讓他哀號不已。

原PO日前在「爆廢公社」貼出自己中獎的7-8月發票，中了末5碼獎金金額4000元，但當他想起這件事時距離兌獎期限只剩下3小時，無奈之下只好PO網尋求鄉民意見，「還有救嗎？求廢友救援，不然要充公了，成功者可與你分享一半獎金，感謝廢友」。

貼文一出引起熱議，鄉民們紛紛給予建議，「快去登入雲端發票就可以了」、「用雲端可以領，直接匯到戶頭」、「打給財政部問問吧」、「7-11可以領現，請店員幫忙，領好幾次了」；還有人提議用APP領獎，「用財政部APP領」、「線上APP領獎」、「財政部發票APP綁定領獎帳戶會自動匯入」、「APP下載統一發票兌換，要設定好戶頭，很快就入帳了」。