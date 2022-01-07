他抱怨改用雲端發票「中獎率大幅下降」？ 網吐槽一關鍵

現在提供雲端發票發票的店家越來越多，《PTT》上一名網友卻發文抱怨，他發現他在改用雲端發票以後，中獎率大幅下降。讓他疑惑到底是哪裡出問題，並詢問其他網友「有沒有人跟我一樣」？

該網友表示，他在還沒開始使用載具（雲端）發票時，幾乎每期至少中1~2張200元，很少有完全不中的，自從用了載具中獎率卻大幅下降，甚至有中的時候也都只有紙本中獎。而且以前對獎的紙本發票數量還比較少，可能50張至少中1~2張，現在雲端發票都有快100張卻超過一整年沒中過，因此認真想問「有人跟我一樣嗎？」並貼出他的雲端發票畫面截圖。

從他貼的發票截圖可以看出，他每期對獎發票數最少64張、最多105張。便有網友馬上指出盲點「你每一期大概不到一百張，是想要中多少啦」、「樣本數這麼低。用邏輯思考好嗎，你以前高於機率算運氣好」、「雲端發票還多一組號碼可以對，你沒中是你的問題」、「中獎率0.3%，簡單的算術自己算」。

其他網友也分享自己經驗「我中獎機率還上升，已經中兩次雲端獎」、「我也機率變高，以前一年一張，現在大概三張」、「雲端中過好幾次三千」。也有人和原文網友情況類似：「以前紙本曾經一年內每期中一張，現在一年中不到一張」、「改用雲端後還沒有中獎過」、「+1，紙本之力就是強」。