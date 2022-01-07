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「低消是1杯飲料」女作家疑惑點千元餐還不行？ 網怒：文字遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為餐廳示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage
圖為餐廳示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage

很多餐廳都有限制，通常是個人低消金額，或是用餐時間、寵物限制等。女作家陳安儀跟家人到礁溪一家餐廳用餐，兩人點了義大利麵等多樣餐點，總金額超過千元，店員問要點什麼飲料，他們回答「不喝飲料，只用餐」，店員卻告知「低消是一杯飲料」，堅持要他們一定要加點飲料，由於他們不想喝飲料，只好悻悻然離開。

女作家陳安儀在臉書粉絲團《陳安儀的窩心團》分享不愉快的經驗，她在餐廳點了千元餐點，但被告知「不點飲料就不符合低消」。平常有開「作文課」的陳安儀，耐心解釋字面上意思，「低消」就是「最低消費金額」的簡稱，她點餐的金額早已超過飲料金額，但店家堅持不退讓。

陳安儀很疑惑，「所以我點了一千元的餐，不喝飲料，就不能在這裡吃飯是嗎？」，店長仍堅持「一定要點飲料」，她只好遺憾離開。陳安儀表示，那是餐廳，不是純賣飲料的下午茶店，車子也已停入付費停車場，「我覺得有一種有理說不清、被強迫推銷的感覺。」陳安儀建議，餐廳如果有特殊規定，文字要精準，「官網上就該寫『本餐廳必點一杯飲料』，不然很多人會大老遠跑去。」

不少人有類似經驗，「遇過『低消』是一杯咖啡，我不想晚上喝咖啡，只想用餐，結果這樣不符合『低消』，只好放棄」、「一大兩小用餐要點三杯飲料，對我們來說太多了...這種店家再好吃下次也不會去了」、「問過不點飲料改點別的東西可以嗎？但不行...甜點店最容易遇到」、「這樣低消一杯飲料規定，很多店家已經行之多年，至少有10年有了(還有的店家每個小時都要點一杯飲料呢），已經習慣菜單看清楚低消規定，再決定要不要消費」。

也有人認為是文字遊戲，「我覺得是店家語文能力的問題」、「感覺在玩文字遊戲，讓人感受很差，如果是我也會走掉」、「為什麼不乾脆寫每人低消多少錢，有的人就是不喜歡喝飲料啊」、「有遇過，也一度懷疑自已文字的理解力」、「教國文的老師被國文困惑住了，這就是語文奧妙的地方」。

也有人說出真相，「飲料在所有店家眼裡是CP值最高的」、「我去過，不管你點多少餐點，低消就是大人、小孩都要各點一杯超貴的飲料，店家也有明白說飲料的成本跟餐點不同」、「內用一定要點飲料，飲料才是利潤關鍵」。

被指控的店家礁溪奶油麵包也在臉書專頁回應爭議，表示因為礁溪店只有40個座位，且有賣麵包與甜點，不少人買麵包或甜點就入座，所以內用改為低消一杯飲品，但文字誤植造成困擾，所以已改為「基本消費為一杯飲品」

咖啡 甜點 停車場 麵包

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